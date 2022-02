UTA descarta un paro, mientras que Aetat busca fondos

Mañana vence el plazo para pagar los sueldos de los trabajadores del transporte público de pasajeros y en la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) de Tucumán están preocupados por la situación. Incluso, ya analiza la posibilidad de tomar una medida de fuerza. Sin embargo, César González, secretario general de UTA, descartó realizar un paro durante el fin de semana.

“Si el viernes no hacen efectivo el pago de los sueldos, estamos convocando a los delegados a una reunión para analizar los pasos a seguir”, dijo González, y agregó que no tendría sentido tomar la medida durante el fin de semana. “Además, tenemos que hacer las constataciones de que las empresas no cumplieron con el pago, hacer las constataciones con la Secretaria de Trabajo, las tenemos que intimar, y recién tomar la medida de fuerza una vez que tengamos toda la documentación y acreditación correspondiente”, explicó.

Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), aseguró que se están haciendo las gestiones para conseguir los fondos y abonar los sueldos. “La complicación es que han concluido los plazos de la Nación en la compensación de fondos. Por lo cual vamos a gestionar ante la Provincia y ante UTA para tener una flexibilidad de 48 horas y poder pagar el 100% de los salarios”, afirmó en un diálogo con LA GACETA.