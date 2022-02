Cruzó la avenida y murió al ser atropellado

“Escuchamos un ruido tremendo y cuando salimos a ver, estaba el chico tirado sobre la platabanda. Fue horrible”, contó uno de los vecinos de la cuadra en donde Carlos Nazareno “El Rubio” Figueroa, de 19 años, perdió la vida al ser atropellado por un vehículo este martes a la tarde. El accidente ocurrió a las 16.30 en la avenida Gobernador del Campo al 600. El auto fue secuestrado para la investigación y no se tomaron medidas contra la conductora.

Según los investigadores, el joven cruzó la avenida mientras transitaba un colectivo de línea; este frenó para que Figueroa cruzara hacia el otro lado por la platabanda y en ese momento apareció un vehículo al costado del ómnibus y lo embistió. “El Rubio” cayó sobre la platabanda. A los segundos del choque, salieron los vecinos y comerciantes de la cuadra para ver lo ocurrido. “El chico estaba agonizando antes de que llegue la ambulancia, que por cierto se tardó mucho. Como la Policía nunca frenó el paso de los vehículos hacia este lado, pasó un auto y le pasó por encima de un brazo”, relató el vecino, que solo dio su nombre, Raúl, y dijo conocerlo a Figueroa ya que siempre se acercaba a pedir agua o a jugar a la pelota en la zona. Según contaron, “El Rubio” era “trapito”.

Otro “trapito”, Fabián (22) limpia vidrios de autos en la esquina Norte de la ciudad, sobre avenida Sarmiento. Dice que trató a Figueroa varias veces. “No éramos amigos, pero sí lo conocí. Era adicto y siempre andaba deambulando por las calles. No trabajaba fijo, como yo, para mantener a la familia. Él hacía plata de vez en cuando y seguía. Me sorprendió mucho enterarme de su muerte”, expresó. Según contó, él pasó por el lugar del accidente minutos antes. “Un amigo nuestro que pasó por ahí lo reconoció y nos avisó… qué triste noticia”.

El auto que embistió a Figueroa fue un Fiat Palio blanco conducido por una mujer de 38 años oriunda de La Banda del Río Salí. Según informó el comisario principal de Homicidios Cristian Peralta, la Justicia no tomó medidas privativas de libertad contra la mujer. “El vehículo está secuestrado”, dijo.

“Recuerdo el momento en que salí de mi casa (frente al lugar del hecho) y lo vi tirado a este joven. Su cuerpo desparramado en el piso. Me hizo muy mal, hace semanas que perdí a mi hijo”, expresó entre lágrimas una de las vecinas. “Esto ya pasó varias veces en esta avenida, no es la primera vez”, protestó. Según contó la mujer, hace tiempo que la gente de la zona denuncia la falta de luz en los postes de las platabandas además de los arbustos crecidos que “impiden la buena visibilidad”. “Uno quiere cruzar la calle o tomar el colectivo y es complicado porque no se ve nada. Los arbustos están hace años y están sobre una loma; cualquiera se puede resbalar desde allí”, dijo.

La cuadra de avenida Gobernador del Campo al 600 está colmada de negocios y casas particulares. Al momento del accidente, varios vecinos estaban en el interior de sus casas. “Fue una explosión seca”, dijo Sergio.

En el barrio hay varias versiones del hecho. Algunos vecinos dijeron que la conductora manejaba a gran velocidad y que hablaba por teléfono, mientras que otros dicen que el joven podría haber cruzado por la esquina, el cruce peatonal. “Los sábados y domingos esta zona del parque se llena de gente, sobre todo chicos jóvenes que juegan a la pelota o familias enteras que vienen a compartir. ¿Y si vuelve a pasar?, ¿Y si le sucede a otro niño?”, se lamentó María.

Los agentes de la comisaría 11a trabajaron en el lugar y llamaron a una ambulancia del 107 para asistir al muchacho atropellado. Figueroa falleció a causa de las graves lesiones que sufrió por el impacto. La Unidad Fiscal de Atentados Contra Las Personas está a cargo de esta causa.

En platabandas

La subsecretaria de Servicios Públicos Valeria Amaya explicó que los arbustos son podados regularmente, en referencia a las quejas y pedidos de los vecinos de la zona, sobre la vegetación sobre las platabandas en avenida Gobernador del Campo. “Tienen un tamaño acorde al lugar. La época de la poda de los árboles y arbustos es el invierno. Sin embargo, son revisados cada tanto y si vemos que es necesario podarlos, lo hacemos. La poda es profunda”, agregó la funcionaria.

Según dijo, la gente debería acostumbrarse a cruzar las calles y avenidas en la zona que corresponde. “Los arbustos no están tapando el semáforo ni la senda peatonal ni sobre la ochava. Están sobre la platabanda. Entiendo este tipo de quejas o situaciones; y si se hace la poda regular justamente es porque se trata de una avenida. Se lo hace también para prevenir otras situaciones”, agregó. “Creo que si las personas tenemos la educación vial correcta no pasaremos por este tipo de situaciones. No tendría que suceder”, concluyó.

Zona controlada: “no hay exceso de velocidad” en el sector

El subsecretario de Tránsito de la Municipalidad, Enrique Romero, explicó que la avenida donde ocurrió el accidente del “trapito”, “no es una zona donde se desarrollen grandes velocidades”, refiriéndose a los conductores de vehículos. “Tenemos semáforos hasta Coronel Suárez y también está la rotonda del parque, que impide que anden rápido”, dijo. Vecinos de la zona denunciaron a LA GACETA que los accidentes viales por exceso de velocidad son recurrentes. Sin embargo, el funcionario aclaró que no tienen registro de esos hechos. “Permanentemente estamos controlando toda la zona. Con respecto a la iluminación, si no hay es porque se roban el cableado”, agregó. “Las platabandas tienen arbustos para que la gente cruce por la esquina”, concluyó.