El año judicial empieza con foco en la Corte

Mañana comienza el año judicial y, con él, una marcha en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La movilización es impulsada por dirigentes allegados al Gobierno nacional, aunque este se desligó de su organización. El objetivo es manifestarse en contra del llamado “lawfare”.

Pese a ser una marcha convocada por sectores del kirchnerismo, no todos los seguidores del Frente de Todos (FdT) están a favor de que se realice. La polémica se genera -según expresa cada dirigente- a partir de las diferentes concepciones que existen sobre la legitimidad del reclamo: existen quienes notan en la Justicia cierta parcialidad que perjudica los procesos judiciales contra un sector de la política afín al oficialismo; mientras, para otros, se trata de una marcha que atenta contra la división de poderes.

Los principales impulsores de la convocatoria son el juez Juan María Ramos Padilla y el dirigente social Luis D’elía. A ellos se fueron sumando otros adeptos que militan en las filas del FdT, como el actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi (muy cercano a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner), quien aseguró que mañana será uno de los presentes en la plaza Lavalle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), frente al Palacio de Tribunales, para protestar contra la Corte.

Otros de los funcionarios destacados fueron la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Camaño, y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena (también del riñón de la ex presidenta). Mena, lejos de creer que existe un avasallamiento de un poder sobre otro, considera que la marcha también sirve para que el Poder Judicial sepa “cuál es su límite”.

Palacio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Camaño coincide con el viceministro de Justicia y se trata de un reclamo “más que necesario”. “Hay que terminar con la corporación judicial que son parte del lawfare”, afirmó.

“Estoy de acuerdo con la movilización porque la va a hacer el pueblo, la gente, a la que la Justicia habitualmente le da la espalda”, agregó la directora de la AFI.

Pablo Moyano, cotitular de la CGT y afín al FdT, también marcó su apoyo y confirmó su participación en la marcha, y hasta se fotografió con Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, para definir detalles de la manifestación

Entre los gremialistas también confirmaron su presencia Sergio Palazzo, titular de la Corriente Federal y diputado nacional; Hugo Yasky, también diputado y líder de la CTA; Hugo “Cachorro” Godoy, de ATE.

A su vez, al menos 10 dirigentes que se encargan de la convocatoria a la marcha atraviesan procesos judiciales por los que dicen ser perseguidos. Los impulsores de la movilización que enfrentan estos procesos son: Luis D’elía, Juan María Ramos Padilla, Hebe de Bonafini, Aníbal Fernández y Pablo Moyano.

Comparte, no apoya

En el Gobierno nacional están de acuerdo con la posibilidad de que un sector de la sociedad se movilice en reclamo de algo que correcto, pero se distanciaron de la organización, según aclaró la portavoz oficial de la presidencia, Gabriela Cerruti. La funcionaria sostuvo que la administración del presidente “no toma postura” sobre las marchas que organizan los diferentes sectores políticos y sociales.

“Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son parte de los temas sobre los cuales tiene que opinar el Gobierno”, dijo Cerruti.

El presidente Alberto Fernández, si bien se desligó de la organización, afirmó en diversas oportunidades que la Justicia Argentina “tiene la necesidad de mejorar”.

Contramarcha

En contraposición a la marcha de mañana, sectores opositores realizan una convocatoria paralela para llevar a cabo una contramarcha el jueves 3 de febrero. Los principales argumentos de quienes convocan a esta movilización se refieren a que la manifestación de mañana será un ataque al sistema democrático y un ataque de un poder sobre otro.

En este sentido, Juntos por el Cambio publicó un comunicado a través del cual rechazan la marcha del 1F. Según los dirigentes de la oposición se trata de una actitud golpista: “es un paso más en la política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos”, dice el documento.

“El interés del Gobierno siempre estuvo centrado en los jueces o tribunales en los que se tramitan las causas de corrupción que afectan, principalmente, a la propia vicepresidente de la República”, se lee en el comunicado, que tiene como principales apuntados a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández.

En el texto también se refirieron a los mecanismos que existen para remover a un juez de su cargo, con base en lo establecido por la Constitución Nacional: “no puede ser sustituido (un juez) por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno”.

“No solo es ir en contra de lo que la Constitución establece, sino que se trata lisa y llanamente de una actitud golpista, como lo sería pretender la renuncia del Presidente o de un miembro del Congreso por fuera de los mecanismos que establece la Constitución”, aclaran.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, fue clara a la hora de expresar su opinión a través de su cuenta de Twitter: “la marcha contra la Corte es un atentado al principio básico de una República democrática y su división de poderes. Nos preocupan los atropellos del Gobierno al Poder Judicial. Estas acciones ponen nuestra Patria en peligro. ¡Estamos en alerta!”.

Cargo vacante

Aún no se reemplazó a Elena Highton

La ex jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, presentó su renuncia en octubre de 2021 y aún no fue reemplazada. La ex magistrada dijo que su retiro correspondía a que el tribunal está atravesando un ”fin de ciclo“, según publicó La Nación. La gota que rebalsó el vaso -para Highton- fue la renovación de autoridades en la Corte, cuando ella pidió que se postergara la elección debido a que Ricardo Lorenzetti no iba a poder participar. Su pedido no fue escuchado, entonces Highton decidió no participar de la reunión virtual en que eligieron a Horacio Rosatti como nuevo presidente de la Corte.





Maqueda Recibió el alta

El juez había sido internado hace una semana

Juan Carlos Maqueda, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), debió ser internado de urgencia por una descompensación que sufrió mientras estaba en un bar de Recoleta el pasado 23 de enero, pero recibió el alta médica dos días después del hecho. El magistrado tiene 72 años y ya había sufrido un episodio similar en 2014; en aquella ocasión participaba de una actividad en la Embajada de Italia cuando un desmayo en la sede ubicada en la esquina de la avenida Del Libertador y la calle Billinghurst obligó a que sea trasladado a un hospital para ser atendido debidamente.