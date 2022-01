Un cyborg que emociona a los 35 años y 242 días

Uno ve a Rafael Nadal con el trofeo del Abierto de Australia en alto, la sonrisa amplia, los ojos de lince. Lo mira con los puños cerrados, a puro grito, dientes apretados, músculos tensados. Observa la remera con surcos de transpiración, la vincha obrando como contenedor de sus cabellos raleados e indomables. Y uno no puede soslayar que este atleta, hoy de 35 años y 242 días, estuvo a punto de no jugar el torneo, después de pasarse seis meses apartado del circuito buscando superar una lesión.

Pero la fuerza mental del español es quizás una de las mejores que se haya visto jamás en un deportista de elite. Eso y su espíritu de competencia.

(Hay otro mérito de Nadal campeón, colateral: con su hazaña puso un manto final de deportes, emoción y ejemplo al sucio proceso previo del torneo australiano, a causa del insólito hecho que supuso el caso de Novak Djokovic, que terminó con su deportación).

Lo que “Rafa” hizo a una edad en la que se supone cualquiera está en una pendiente en el tenis, por la alta competencia y por los propios problemas físicos, es digno de un superhéroe. Como lo fueron hace poco otros deportistas que mostraron la madera de la que están hechos. Citamos al francés Sébastien Loeb, piloto que a los 47 años ganó el Rally de Montecarlo, a poco de terminar 2° en el Rally Dakar). Al corredor español Carlos Sainz (59), que en el reciente Dakar en Arabia Saudita ganó dos etapas con un inédito auto eléctrico. A Juan Ignacio “Pepe” Sánchez (44), que volvió al básquet en gran nivel hace algunos días vistiendo la camiseta de Bahía Basket. A Cristian Lucchetti (43), que a poco de dejar Atlético ya se prepara para cuidar el arco de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional.

Más cercanos a la edad de Nadal están Lionel Messi (34) y el portugués Cristiano Ronaldo (36), figuras indiscutibles en sus clubes (PSG y Manchester United) y de sus selecciones. Puede que surjan miles de jugadores que intentan superarlos, pero ellos siguen en un olimpo inexpugnable. Si hasta el tercer hombre más relevante de hoy del fútbol mundial, el polaco Robert Lewandowski, ganador del premio The Best 2021 tiene 33.

¡Y hay tantos casos como estos, no sólo en el deporte profesional!

Volvemos a Nadal, esa máquina humana hecha para los deportes. A poco de ganarle el 18 de enero (sí, hace apenas 13 días) en tres sets al alemán Yannick Hanfmann (de 30 años), había abierto un enorme interrogante sobre su futuro. Se citan sus palabras textuales: “con el escafoides partido por la mitad es difícil que la lesión esté olvidada. Esto es una verdad como un templo y no va a estar olvidada por el resto de mi vida. Lo demás es engañarnos a nosotros y engañarme a mí. Tengo un problema que no tiene solución ahí debajo. Otra cosa es que me pueda dejar competir con más o menos garantías y eso es lo que intento. Si llega un momento en que el dolor supera todo lo demás, y te quita la ilusión de lograr los objetivos, es el momento de pensar en otras cosas. Ahora mismo no estoy en esa línea porque he vuelto con muchísima ilusión después de muchos meses sin poder hacer lo que hacía, y confío en que así siga. Tengo que estar preparado para aceptar lo que pueda venir en esta vida”.

De no creer que, menos de dos semanas después, sea el campeón.

Ni él ni su gente creyó, en un escenario muy optimista, avanzar siquiera hasta las semifinales. En los cuartos de final, cuando derrotó a Denis Shapovalov, jugó cuatro horas y siete minutos, perdió cuatro kilos, recibió asistencia médica por una malestar estomacal debido a un golpe de calor, pero terminó por vencer a un rival 13 años más joven.

A Matteo Berretini (10 años más chico), en las semifinales, le concedió un set, pero después lo destruyó con su juego.

FUE INÚTIL. Medvedev luchó, jugó al máximo de sus posibilidades, pero no pudo.

A Daniil Medvedev (también 10 años más joven) le hizo morder el polvo de la derrota en la final después de que el ruso ganara los dos primeros sets y lo triturara con 23 aces. Habían pasado casi cinco horas y media de una batalla épica. Reflexión final: si Medvedev fue un robot ruso con tiros de rayos láser, Nadal fue un cyborg que construye su eternidad con triunfos, títulos y entrega más allá de la razón.





Ignacio

A los 44

Como en sus épocas con la “Generación Dorada”, “Pepe” Sánchez le puso el pecho a una situación complicada: un brote de covid-19 en Bahía Basket y volvió a jugar. Y lo hizo muy bien, recibiendo elogios de todo el mundo.

Cristian Lucchetti

A los 43

Se fue de Atlético, pero su carrera sigue en Gimnasia de Jujuy. Cristian Lucchetti (en junio cumple 44) va camino a superar el récord de Hugo Gatti como el arquero más longevo del fútbol argentino, que atajó hasta los 44.

A los 34

Jugar al fútbol a la edad de “Lio” Messi lo hacen muchos, pero ninguno como él. En PSG y en la Selección se luce. Es el mejor del mundo, salió campeón en la Copa América y ahora le apunta a pleno en el Mundial de Qatar.

Cristiano Ronaldo

A los 36

El 5 de febrero cumple 37 años. No se cansa de hacer goles: lleva 803 goles. Los hace ahora en Manchester United y también en su selección, Portugal, a la que procura clasificar al Mundial. Un referente inextinguible.

Sebastién Loeb

A los 47

Sebastién Loeb se luce en en el Dakar y en el Rally Mundial. Hace pocos días ganó el Rally de Montecarlo, en asfalto, con nieve y barro y sin haber probado demasiado al Ford Puma híbrido que le dieron para manejar.

Carlos Sainz

A los 59

¿Qué cosas le faltan hacer a Carlos Sainz en el automovilismo luego de ganar de todo? Lo respondió en la primera semana de enero: dos triunfos de etapa en el Rally Dakar, con un inédito auto eléctrico de Audi.