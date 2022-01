Un comediante transgresor se postula para presentar los Oscar

Ante el anuncio de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas que, tras tres años sin presentador, los Oscar 2022 volverán a contar con conductor, el comediante británico Ricky Gervais se postuló para el rol e incluso bromeó que lo haría gratis “si me dejaran escribir mis propios chistes”.

El inefable Gervais, conocido por su estilo humorístico transgresor, sostuvo en una entrevista: “creo que se me permitiría ser el presentador si hiciera lo que me dicen”.

Gervais presentó los Globos de Oro en cinco ocasiones, en ceremonias en las que escandalizó con sus atrevidas bromas sobre temas como la pederastia, el colectivo trans o la igualdad de género.

“Lo mejor de los Globos de Oro fue que me dijeron que podía escribir mis propios chistes, decir lo que yo quisiera. Y eso es demasiado bueno para que un cómico lo rechace. No creo que los Oscar me permitan esa libertad”, reflexionó.

La gala de los Oscar 2022 dará a conocer a sus nominados el martes 8 de febrero. Pero es poco probable que acepte tener a Gervais como conductor, en vista de su desempeño en los Golden Globe. Allí, en la ceremonia 2020, no tuvo problema en atacar a la organización y a sus colegas por la hipocresía que, a su criterio, los caracterizaba. Se refería al escándalo por las acusaciones de racismo y de falta de transparencia.

“Esta es la última vez que presentaré estos premios, así que ya no me importa. Es broma... Nunca me importó”, comenzó Gervais con su monólogo de apertura. En su discurso, habló del “racismo” de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA): “Muchas personas de color talentosas fueron ignoradas en las principales categorías. Lamentablemente, no hay nada que podemos hacer. La HFPA es muy, muy racista. Íbamos a hacer un in memoriam este año, pero cuando vi la lista de personas que murieron, no me pareció lo suficientemente diversa. La mayoría eran blancos. Y pensé: ‘No. No mientras yo esté aquí. Puede que el año que viene... Veamos a ver qué pasa’”. También se burló de Kim Kardashian, haciendo alusión a su matrimonio de 72 días con Kris Humphries. Dijo que había oído discursos de James Cameron más largos... Y que “los Globos de Oro son a los Oscars lo que Kim Kardashian es a Kate Middleton: más escandalosa, más sucia, más alcohólica y más fácil de comprar”.