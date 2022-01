El tucumano Miotti trabaja duro para volver a Los Pumas

Para muchos, 2021 fue un año de renovación y esperanza, sobre todo comparado con el aciago 2020. Para otros, en cambio, fue cuando menos extraño. Por caso, el de Domingo Miotti comenzó muy bien, erigiéndose en protagonista del Súper Rugby australiano con la franquicia Western Force (llegó a semifinales), pero luego se fue deshilachando hasta cerrarse en una espiral de incertidumbre: marginado en los últimos partidos de Los Pumas y con pocos minutos de juego en su nuevo club, Glasgow Rangers.

“Estoy con muchas ganas de jugar. No se me está dando mucho la posibilidad, solamente jugué un solo partido y un amistoso. Pero me siento muy bien y con muchas ganas, cada vez más, entrenándome muy fuerte, intentando mejorar todo lo posible para el momento en que tenga una oportunidad, aprovecharla”, comentó el jugador surgido en Lawn Tennis en declaraciones a A Pleno Rugby.

Desde el triunfo sobre Dragons a principios de diciembre, por el United Rugby Championship, “Mingo” no volvió a tener minutos oficiales en el equipo escocés. El entrenador Danny Wilson tiene a Ross Thompson como titular en el puesto de apertura. “Tuve un par de buenas charlas con el entrenador. Está contento con cómo me estoy entrenando. Tengo buena competencia acá, están jugando bien, así que yo estoy enfocándome en lo mío, intentando mejorar y entrenarme de la mejor manera para demostrar que estoy listo para entrar. Si Dios quiere, tendré oportunidades en esta segunda parte del torneo”, señaló Miotti.

La aspiración de continuidad de Domingo no se agota en Glasgow: el tucumano es consciente de que no jugar lo aleja aún más de Los Pumas y del Mundial de Francia 2023. Necesita recuperar su mejor nivel para demostrarle a Mario Ledesma que merece una nueva oportunidad. Cabe recordar que el head coach del seleccionado argentino apenas le dio minutos de juego en el Rugby Championship 2021 y directamente lo marginó en la ventana de noviembre, eligiendo como opción de Nicolás Sánchez a Santiago Carreras, pese a que este no es apertura natural. Algo que se notó en la conducción del juego y en la falta de eficacia en los disparos a la hache.

“Me preocupa que no tuve continuidad. Mi objetivo principal es Los Pumas, es mi sueño, y para eso tengo que jugar acá en el club. Así que me estoy entrenando muy fuerte y metiéndole todo el tiempo objetivos a mi juego y mi posición. Estoy mejorando en todo lo posible para poder jugar acá y si Dios quiere poder ser llamado de nuevo a Los Pumas”, cerró Miotti.