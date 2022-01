Polémica por la exclusión de Mauro Osores en la pretemporada de Atlético

El defensor Mauro Osores fue borrado de la pretemporada de Atlético y esto generó malestar en el jugador oriundo de San Pablo, quien hizo un descargo a través de publicaciones de Twitter.

Hasta el momento se desconocía por qué el zaguero de 25 años no estaba entrenando junto al plantel superior. "Por el cariño que le tengo al club, a los hinchas y el respeto que les debo, quería aclarar la situación que estoy atravesando hoy en día", arrancó diciendo Osores y agregó: "no viajé a Buenos Aires por ser covid positivo, aunque se haya dicho lo contrario. Ahora que estoy recuperado esperaba sumarme a la pretemporada con mis compañeros. Aún no recibí un llamado para hacerlo pero continuo entrenando en la provincia. Respeto toda decisión del cuerpo técnico y la comisión directiva".

Osores publicó el resultado del test que dio positivo para coronavirus el pasado 14 de enero.

"Siempre voy a elegir jugar en Atlético por que quiero al club y se todo lo que me dio en mi carrera", señaló el futbolista tucumano.

Además, dejó en claro de que no continuaría en el "Decano": "siempre deje todo con esta camiseta. Pero también soy un profesional y deseo jugar, por eso si no es en Atlético, espero me den la posibilidad de jugar en otro lado".

"Gracias a todos por el apoyo recibido y por dejarme aclarar las cosas. Abrazo grande a todos los 'decanos' y aguante el DK", concluyó en su mensaje.

Osores es uno de los jugadores más queridos por los hinchas y cuando estuvo en la cancha mostró un gran nivel a pesar del flojo desempeño del equipo.