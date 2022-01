Una jubilada recibió una brutal golpiza durante un robo: "Así me dejaron"

Un nuevo hecho de inseguridad causa conmoción. Una jubilada, de 70 años, fue brutalmente golpeada por delincuentes que ingresaron a su casa de San Martín, provincia de Buenos Aires.

"Torcieron las rejas y entraron por ahí. Había dos pibes muy chiquitos, de aproximadamente 15 años, y un hombre como de unos 40", contó Olga Quinteros durante una entrevista con Todo Noticias (TN).

La mujer, quien se encontraba durmiendo cuando ingresaron los malvivientes, relató que le pedían dólares. "Me pedían plata y yo les dije ‘no tengo’, hasta que encontraron. Pero mientras tanto me agarraban de los pelos. Hasta el ropero me rompieron buscando plata", agregó.

"Me llevaron la SUBE, el carnet de las vacunas, el recibo de sueldo, un tacho de pintura y dos pinceles...mirá si no son ratas", completó.

Tras el brutal asalto, la anciana indicó que fue a atenderse al Hospital Belgrano. "Fue una experiencia espantosa", finalizó.