San Martín no se relaja y sigue con los entrenamientos en Salta

Por Gonzalo Cabrera Terrazas - LG Deportiva.

Deberá seguir trabajando. San Martín empató anoche sin goles ante Gimnasia y Tiro, por la fecha 1 del cuadrangular de verano, en el estadio “Padre Ernesto Martearena” de Salta. El conjunto dirigido por Pablo De Muner, tras una extensa pretemporada en la capital salteña, puso primera y completó unos 90 minutos que, en su primera mitad dejaron buen juego, el que en el complemento se diluyó.

El equipo que volvió a pisar un terreno de juego después de dos meses, estuvo lejos de ser aquel que disputó la Primera Nacional y llegó hasta el final con el sueño intacto. Pero claro, recién es el comienzo y aún quedan muchos aspectos a pulir.

Sin embargo, el DT sabe que el plantel no es el mismo de la temporada pasada. Ya que sólo se mantuvo la base defensiva y sufrió la partida del arquero Ignacio Arce.

Más allá de que el partido no era más que para tomar rodaje, De Muner tomó provecho de este encuentro y lo utilizó para probar a sus nuevos jugadores ante la mirada del público “santo”, que se llegó en gran cantidad al “Martearena”.

En cancha sumaron minutos nueve de los 12 refuerzos que tiene el “Santo” para esta temporada. En el equipo titular dijeron presente Valentín Larralde y Federico Jourdan, uno de los más destacados. Con sus desbordes, subió al ataque y encaró para acercarle el balón al “9”, Lucas Cano.

Durante el primer tiempo, San Martín fue más que Gimnasia y Tiro, y tuvo varias jugadas claras. Con largos pelotazos de “Tino” Costa y de los defensores, Cano quedó solo contra todos y en un momento, chocó duramente con el portero rival Luciano Silva.

Ya en el complemento, De Muner cambió a la mitad del equipo y el conjunto que atacaba constantemente, se apagó por completo.

La idea de “Tomate” fue darle rodaje a todos sus dirigidos. En especial, a los nuevos.

El delantero Milton Céliz, en un momento del encuentro, tras una gran jugada, superó a dos adversarios y remató desde lejos por arriba del arquero. Fue, quizás, una de las más claras para los de La Ciudadela.

Luego, el conjunto salteño, aprovechando esta situación, comenzó a atacar y generó peligro en el área “ciruja”, la cual contaba con Darío Sand en el arco y Franco Quiroz, en el lateral.

Sin pasar sobresaltos, el partido continuó y no tuvo muchas acciones destacadas.

Si bien la gente que acompañó al plantel jugó un papel importante, al “Santo”, le hace falta rodaje y conocerse más dentro del campo.

Este tipo de amistosos vendrán como anillo al dedo. Pero, sólo le queda el duelo del martes ante Chaco For Ever, en la misma sede. Luego, no habrá más margen de error. La Primera Nacional está muy cerca y en San Martín saben que el objetivo, está vez, no se puede escapar. Será un torneo largo y comenzar con el pide derecho sería lo ideal.

Luego del primer amistoso del año, el plantel seguirá con las prácticas en el hotel de la Liga Salteña hasta regresar a la provincia, el miércoles 26. La idea es continuar con la preparación pensando en el debut ante Temperley, por la Primera Nacional y encarar de la mejor manera, el último partido, el martes ante Chaco For Ever, desde las 21.30.

“Venimos haciendo unas muy buenas prácticas, en las que la intensidad y el funcionamiento son lo principal. Obvio que, en la tenencia, cada uno de nosotros damos lo máximo que tenemos y se nota. Estoy muy contento por la entrega del grupo. Seguramente eso va a ser una aporte grandísimo para obtener la mayoría de los puntos”, dijo el mediocampista Rodrigo Herrera.

El único objetivo para los dirigidos por Pablo De Muner es ascender. Por eso, cada vez hay más exigencia en la pretemporada.

“Es más exigente porque por ahí, hay un turno de más. Los ‘profes’ y el cuerpo técnico vienen manejando bien la cargas para llegar lo mejor posible”, agregó Herrera, que buscará un lugar en el “11” titular está temporada.