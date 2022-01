San Martín y su primer partido del año: mañana se mide con Gimnasia y Tiro

Mucha agua pasó bajo el puente para San Martín luego de aquella eliminación ante Ferro en el reducido de la Primera Nacional a fines de 2021. El equipo dirigido por Pablo De Muner volverá a jugar un partido luego de esa fatídica serie que le impidió ascender a Primera: enfrentará mañana a Gimnasia y Tiro de Salta, en el Padre Martearena de esa ciudad, desde las 21.30.

El partido es parte de un cuadrangular de verano que se juega en la vecina provincia y del que también participan Chaco For Ever y Central Norte de Salta.

El equipo está justamente en Salta desde hace unos días, haciendo la parte más dura de la pretemporada. Los amistosos suponen otra etapa y el de mañana dará comienzo a esa fase. El martes volverá a jugar otro, esta vez ante Chaco For Ever. Hay gestiones de la dirigencia para enfrentar a Guemes en Santiago el sábado 29, pero aún no está confirmado.

San Martín volverá a jugar oficialmente en febrero en la Primera Nacional. Su debut será como visitante ante Temperley.