"Me pusieron un sicario para matarme", reveló Robbie Williams

El precio de la fama fue demasiado alto para Robbie Williams, quien reveló que fue víctima de un intento de asesinato. El cantante contó por primera vez que en pleno auge de su carrera tuvo conocimiento de que un asesino a sueldo había sido contratado para “matarlo”.

“Nunca, nunca dije esto públicamente antes, pero me pusieron un sicario para matarme”, dijo durante una entrevista con el diario The Mirror que reprodujo La Nación.

Sin embargo, destacó que pudo superar esa experiencia gracias a su círculo más cercano. “Todo ello pasó ya. Tengo amigos. Estas son el tipo de cosas invisibles que ocurren cuando te volvés famoso”, remarcó

Williams comenzó su carrera musical en 1990 como integrante del grupo Take That junto a Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange y Howard Donald. Durante cinco años, la formación se convirtió en la banda adolescente por excelencia, hasta que el músico decidió abandonar el proyecto en 1995, lo cual acabó con la disolución de la banda.

“En un momento de mi vida fui ridículamente famoso, al estilo de Michael Jackson”, comentó el cantante al mismo medio. “Alcancé la fama con 17 años con una boyband que formé a los 16. Cuando tenía 21, me fui, tuve una carrera en solitario, vendí 80 millones de álbumes, tuve récord de entradas vendidas en un día para una gira y demás…”, contó el artista, que también abordó cómo la ansiedad y la depresión lo han acompañado como consecuencia de la fama y del éxito extremos.

Sobre el oscuro episodio que puso en riesgo su vida, el artista aclaró que no quiso ponerlo en conocimiento de las autoridades y que buscó otras alternativas para lidiar con el problema. Sin embargo, no ofreció más detalles acerca de la supuesta amenaza ni de su motivo y origen.

“Es una de esas cosas que no se ven pero que te suceden cuando te volvés famoso”, remarcó el cantante, que se mudó a EEUU para recuperar parte de su anonimato y poder lidiar con sus problemas de ansiedad.

“Quería poder ir a todos los lugares con normalidad. Acá vivo en el anonimato y de verdad que disfruto de él. Cuando pienso en regresar a Reino Unido, me doy cuenta de que allá no lo tengo y eso me pone ansioso y me deprime”, aseguró recientemente el cantante en diálogo con el podcast This Past Weekend.

No es la primera vez en que el artista habla respecto a situaciones que habrían puesto en riesgo su vida. A fines de 2020, Williams contó que estuvo a punto de morir a causa de una intoxicación por mercurio y arsénico tras realizar una dieta estricta rica en pescado. Y agregó que, en ese momento, solo se hizo una prueba para comprobar el estado de su salud porque su esposa, Ayda Field, de 41 años, lo obligó a ir al médico y esa insistencia fue la que le salvó la vida.

“Comía pescado dos veces al día y cuando finalmente acudí a que me examinara el doctor y tuvimos los resultados de las pruebas, me dijo que tenía la intoxicación por mercurio más alta que había visto”, dijo el cantante durante una entrevista en Radio X. Y sumó: “¿Sabés lo que pensé cuando escuché eso? ¡Gané! Así es como funciona mi ego. Tengo el índice más alto, ¡literalmente gané el premio Mercury [en referencia a un premio musical del Reino Unido]!”, bromeó.