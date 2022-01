Masso: "Como sociedad tenemos que exigir las obras que no se ven"

El legislador Federico Masso visitó el merendero "Las Margaritas" en San Andrés, para celebrar el Día de Reyes Magos con los vecinos y vecinas. En el lugar brindó un discurso a los presentes, haciendo referencia a la falta de obras de infraestructura en esa localidad tucumana.

En este sentido, Masso manifestó “Es inaudito que San Andrés no cuente con algo tan básico como una avenida principal pavimentada y demás obras de infraestructura a la altura de las circunstancias. Como sociedad tenemos que exigir las obras que no se ven. No podemos acostumbrarnos a que la desidia y corrupción del gobierno provincial siga socavando la calidad de vida de la gente.”

El referente de Libres del Sur convocó a la comunidad a exigir honestidad en el manejo de los fondos del Estado “Si al Estado se lo maneja con honestidad y transparencia, es seguro que vamos a poder construir el Tucumán y la Argentina que merecemos. Es por eso que debemos unirnos para exigir que se realicen las inversiones que no se hacen desde hace más de 20 años, que por derecho nos corresponden a todos los ciudadanos y ciudadanas. Es inaceptable que una parte importante de la población no cuente con acceso al agua potable, o que se sigan sufriendo cortes del suministro de energía eléctrica a gran escala, carencias que se profundizan todos los años durante el verano.”

Para concluir, el legislador expresó “Venimos a dar un mensaje claro, de que se puede devolver la política a la senda de la honestidad y de la transparencia, y construir un Tucumán con igualdad de oportunidades. Es posible brindarle un presente y un futuro mejor a las nuevas generaciones.”