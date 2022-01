Lo que pasa en el Ejecutivo y sus alrededores: ¿Qué se dice puertas adentro?

Como en su casa

La oficina del vicegobernador y el despacho del gobernador interino

La visita de Juan Manzur a Tucumán le ha permitido al vicegobernador Osvaldo Jaldo volver a la sede legislativa, al menos públicamente. Ambos y el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, se reunieron en el despacho del ex intendente de Aguilares. Sucede que la oficina de la Presidencia, la que habitualmente ocupaba Jaldo, estaba cerrada con llave. Sin embargo, el tranqueño se siente como en su casa.

La visita de vez en cuando y hasta tiene reuniones en el moderno edificio de Muñecas al 900 para no descuidar a sus allegados parlamentarios. Generalmente se lo ve ingresar a primera hora algunos días de la semana; pero ha montado campamento en el primer piso de la Casa de Gobierno, junto con otros legisladores. Uno nunca sabe qué puede suceder en el futuro. Por las dudas, es mejor poner huevos en las dos canastas, sería la interpretación del jaldismo.

Cortocircuito

¿Qué pasará con las sanciones a la distribuidora de electricidad?

En el Palacio de Gobierno prefieren no hablar acerca de futuras sanciones a la Empresa de Distribución de Electricidad de Tucumán (EDET). La Dirección de Comercio Interior ha impuesto una multa de $ 15 millones por tres infracciones a la Ley de Defensa al Consumidor, según anunció la ministra de Gobierno Carolina Vargas Aignasse. Pero en una de ellas, la vinculada al corte registrado para el Día del Padre de 2019, la compañía ya había sido “absuelta” por el Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept). De allí que ha quedo boyando la idea de una apelación a la medida.

Sin embargo, la inquietud se plantea por el resto del período en el que se produjeron interrupciones en el servicio por falta de transporte de electricidad. Fuentes cercanas al vicegobernador Osvaldo Jaldo señalan que será difícil aplicar multas tomando en cuenta que la interrupción del servicio obedeció a la ruptura de un cable subterráneo por parte de una contratista del Estado. Cuando a la compañía se le requirió un detallado informe respecto de las razones de los cortes, se adjuntó un video en el que Jaldo eximiría parcialmente de culpa a la empresa. Esta historia continuará...

“Doña Ivermectina”

Un tuit que causó incomodidad

“La Ivermectina (hasta hoy) no sirve contra Covid-19; no lo previene; no es vacuna; no tiene nada que ver con el antiviral de Pfizer ( parece prometedor) y no está libre de riesgo”. Esta afirmación fue realizada por el senador nacional Pablo Yedlin (Frente de Todos) a propósito de un artículo periodístico respecto del uso de ese producto medicinal, generalmente vinculado con tratamientos en animales, para prevenir contagios de Covid.

Sus declaraciones han causado incomodidad en la Casa de Gobierno. ¿Por qué? El Ministerio de Salud Pública suele usarlo dentro de determinados casos para el tratamiento de pacientes. Pero no sólo el tuit de Yedlin colisiona con la posición del área sanitaria. Tanto el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo como algunos de sus colaboradores acostumbran a tomar ivermectina y vitamina D para evitar contagios. ¿Quedó en off side?

En colectivo

Un anteproyecto que no contaría con el respaldo pleno en la cámara

La estatización del transporte público de pasajeros en San Miguel de Tucumán, que impulsa el peronista Fernando Juri, es sólo un anteproyecto. Y para que esa idea madure, falta mucho camino por recorrer, señalan voceros cercanos a Jaldo. La idea a puesto los pelos de punta a la gestión del intendente Germán Alfaro, cuyos funcionarios han señalado que tal estatización del servicio “vulnera facultades exclusivas de la Municipalidad capitalina”.

“No sabemos realmente cuánto puede costar una iniciativa de esa naturaleza. Hay demasiado humo de por medio y una sobrereacción del alfarismo”, señaló a nuestro diario uno de los colaboradores del vicegobernador. Según esta fuente, el anteproyecto, por los motivos expuestos, “está en una etapa embrional y, por lo tanto, no puede contar con un respaldo pleno ni de la Legislatura ni de la Casa de Gobierno hasta tanto se determinen las bases para poder aprobar una estatización”.

Destino social

La probable incorporación de una funcionaria al Ejecutivo

El recambio turístico traerá nuevamente a varios intendentes a sus funciones habituales. Algunos han decidido pasar unos días en las playas de la costa atlántica y es probable que, desde esta semana, vuelvan a sus tareas habituales. Uno de ellos es el jefe municipal de Banda del Río Salí, Darío Monteros, uno de los dirigentes más cercanos al vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo.

Entre ambos existe una deuda pendiente de la interna: la contención de la ex diputada Gladys Medina, que se ha presentado en la lista jaldista y que, tras la interna, ha quedado fuera de la nómina oficialista. La intención de Jaldo es que la referente bandeña se incorpore al Ejecutivo, ocupando un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social,. Todavía no hay nada firme, pero cuando el río suena... Esa no es la única tarea que, en el corto plazo, se le presenta al intendente bandeño. Antes de su viaje, su hijo, el legislador Gonzalo Monteros, participó de actos en el este provincial, lo que fue interpretado como una probable plataforma de lanzamiento rumbo a la sucesión en 2023, un lugar que interesa a varios.