Las embarazadas con cuadros graves de coronavirus son las que no se vacunaron

La jefa del Departamento Infanto Juvenil, Elena Hurtado, instó a las mujeres embarazadas a iniciar o completar su esquema de vacunación contra el coronavirus, especialmente ante la circulación de la altamente contagiosa variante Omicron.

En este sentido, la referente sostuvo que actualmente las embarazadas que están cursando Covid con riesgo de vida, son aquellas pacientes que no recibieron la vacuna o que cuentan con una sola dosis colocada hasta la fecha y respecto a cuanto afecta particularmente a este grupo poblacional la circulación de la variante Omicron resaltó que la misma, al ser altamente contagiosa, da mayores posibilidades de ser adquirida en general y por ende las mujeres en este estado no representan una excepción al momento de extremar los cuidados.

"Sumado a la contagiosidad de esta nueva variante, el hecho de que actualmente no estén vacunadas, aumenta aún mucho más el riesgo y cabe destacar que en el tercer trimestre se pueden incrementar las complicaciones ya que en esta etapa el crecimiento normal de la panza hace que de base se disminuya la capacidad respiratoria. Es por esto que se recomienda la vacunación completa en las pacientes embarazadas que no han iniciado el esquema de forma inmediata y en aquellas que no lo completaron, que lo hagan hasta la dosis de refuerzo”, manifestó Hurtado.

Siguiendo esta línea la profesional comentó que el Ministerio de Salud Pública de la Provincia aconseja la vacunación contra Covid-19 a partir de las 14 semanas de gestación y hasta cualquier momento del embarazo. “Si bien todavía gran parte de los procesos están en estudio, como el hecho de saber si la inmunidad adquirida se podría transmitir de madre a hijo, los resultados arrojados hasta el momento indican que la inmunización mejoraría las posibilidades del bebé para combatir la enfermedad”, dijo.

Respecto a qué formula de la vacuna es más recomendable, Hurtado afirmó que en general se trata de algo indistinto y que se indican esquemas tanto con Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca y refuerzos con la última, Moderna y Pfizer. Las embarazadas, reiteró, deben cuidarse tanto o más que las personas que no lo están, haciendo una utilización correcta del barbijo, ejerciendo distanciamiento y sobre todo valorando la vacunación, ya que si bien no hay mayor riesgo, cuando una persona está en el tercer trimestre de embarazo y crece su abdomen, disminuye su capacidad respiratoria.

El Instituto de Maternidad “Nuestra Señora de las Mercedes” cuenta con un consultorio de febriles donde las embarazadas pueden concurrir a testearse y el hospital Eva Perón actúa como centro de referencia para Covid-19. “Cabe destacar que se observa una disminución en el número de controles de embarazo debido al miedo que se tiene a la posibilidad de contraer la enfermedad, pero debemos recordar que justamente el hecho de presentarse al control permite controlar una gama mucho más amplia de enfermedades que no dejan de aparecer, por eso queremos instarlas a no postergarlos”, enfatizó.

Para que la población de embarazadas reciba la vacuna no hay ninguna contraindicación, no se requiere de ninguna indicación o pedido médico, solo deben presentarse en el nodo más cercano a su domicilio y solicitar espontáneamente la cobertura, para lo cual deberán firmar un consentimiento informado.