Ginés González García, sobre el vacunatorio "VIP": "No hice nada incorrecto"

El ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, habló este miércoles sobre su salida del Gobierno tras el escándalo por el "Vacunatorio Vip" y cuestionó la forma en que manejó el tema el presidente Alberto Fernández.

"Fue un dolor grande, algo difícil de ser superado; pero (estoy) con la tranquilidad de que no hice ninguna cosa que no estuviera habilitada, no hice nada incorrecto y eso se lo planteé a la Justicia", afirmó González García durante una entrevista con radio Delta.

Y añadió: "quizá cometí alguna estupidez al admitir que 10 casos, que se negaron a ser vacunados en el Hospital Posadas, aparecieron en el ministerio, pero un día que yo no estaba, una cosa rara".

A casi un año de su salida, el ex funcionario contó que se enteró por la prensa que habían pedido su renuncia y cuestionó al jefe de Estado por no respaldarlo. "No me parecía justificable lo que hizo conmigo y se lo dije. Si uno tiene que conducir, tiene que bancar, sino es difícil", dijo.

Al ser consultado sobre el rol del periodista Horacio Verbitsky, quien aseguró que había recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V en la sede de la cartera sanitaria y eso disparó el escándalo, Ginés explicó por qué lo vacunaron. "Si mentís, si decís que sos amigo cuando no sos amigo, que decís que estás contento porque te vacunaron porque sos amigo mío, son macanas, no fue por eso que lo vacunaron, fue por edad", precisó.

"A la distancia algunos me dicen que no pudo haber sido fortuito, que fue una emboscada, pero no tengo pruebas. Pero no soy amigo de Verbitsky y no se vacunó por ser amigo mío, se vacunó porque tenía 79 años", cerró.