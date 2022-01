“Sin síntomas, no hace falta que se realice el testeo”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, indicó que las personas con esquema primario completo hace menos de cuatro meses y aquellas que tuvieron Covid-19 en los últimos 90 días podrán “tener más flexibilidad en el aislamiento, en caso de ser contacto estrecho y no tener síntomas de la enfermedad, y se les recomendará la realización de un test entre el tercer y quinto día para definir su condición. Recalcó que a partir del consenso alcanzado en la reunión del Cofesa cada provincia decidirá las medidas a aplicar en su distrito de acuerdo a la situación epidemiológica.

De hecho, Córdoba anunció que se modificará el protocolo de aislamiento para contactos estrechos en relación a las tareas laborales que deban realizar, y no deberán confinarse si poseen esquema completo de vacunación, modalidad que regirá desde el lunes. En ese marco, Vizzotti argumentó que estas nuevas recomendaciones se acordaron en virtud del “impacto importantísimo” que está teniendo la suba de contagios por la circulación de las variantes Ómicron y Delta “en el personal de salud, de los servicios esenciales y también en el sector privado”. No obstante, en una entrevista con Radio con Vos, la funcionaria nacional aseveró que “las personas no vacunadas tienen que hacer el aislamiento como siempre, (porque) son personas que tienen riesgo de enfermarse y mucho riesgo de transmitirlo” al virus. Para el resto, es decir los que quedan exceptuados del aislamiento y aquellos que pueden flexibilizar el confinamiento de acuerdo a la decisión de las autoridades sanitarias de cada jurisdicción, Vizzotti enfatizó que se les recomendará “minimizar las actividades sociales, los eventos masivos y el contacto con personas de riesgo”. “Sin síntomas no hace falta testearse ni durante el aislamiento ni para el alta. Tenemos que priorizar el testeo para quien tiene síntoma y no tiene contacto estrecho y quien tiene alguna condición de riesgo o cambie la conducta (de su estado sanitario)”, recordó la ministra.