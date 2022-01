Silenciosa, la Covid transita por las calles tucumanas

Las estadísticas oficiales muestran la magnitud de la tercera ola de Covid-19 en este cálido verano tucumano. Un 50% de las cerca de 10.000 personas que concurren a los centros de testeos resulta positiva para Covid, mientras los centros de vacunación colocan un promedio de 15.000 dosis diaria, con picos de hasta 18.000, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Pero la situación no se circunscribe a ese cuadro. Un tercio de las personas que caminan por las calles tucumanas tiene el virus y, en muchos casos, se trata de pacientes asintomáticos, reveló ayer a LA GACETA el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz. Por esa razón, recomendó particularmente a los adultos mayores, a las personas que tienen alguna comorbilidad, a los que no pudieron o han decidido no vacunarse, y, en especial, a las embarazadas, que traten de evitar salir de sus domicilios al menos durante las próximas dos semanas que, según proyecciones sanitarias, sería el período en que la curva de contagios comenzaría a descender. Por ende, se reduciría la circulación viral comunitaria. “Si deben hacerlo, ya sea para ir a cobrar su haber jubilatorio, otra remuneración, acudir a chequeos médicos o realizar trámites ineludibles, deberán hacerlo con doble barbijo, manteniendo el distanciamiento social de dos metros e higienizándose las manos al volver de la calle”, puntualizó el funcionario provincial.

Medina Ruiz recibió ayer otro informe preocupante: alrededor del 90% de los viajeros de una decena de colectivos que llegaron desde dos destinos turísticos tradicionales (Córdoba y Mar del Plata) han resultado positivo para Covid y, en su mayoría, son sintomáticos. “A todas esas personas y al resto de los viajeros se les sugiere que realicen una cuarentena preventiva, con el fin de no contagiar a sus allegados”, indicó el ministro.

CUMBRE DEL COFESA. Carla Vizzotti encabezó el encuentro de ministros de Salud provinciales en el que se definieron las nuevas recomendaciones. FOTO / Ministerio de salud publica de la nación

Medina Ruiz participó ayer de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que fue encabezada por la titular de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, en la que se decidieron nuevas medidas vinculadas a los contactos estrechos asintomáticos. Al respecto, el titular de Salud de Tucumán ha señalado que no se trata de acciones para que esas personas realicen una vida o actividad normal, sino que mantengan una conducta preventiva ante el virus y puedan desarrollar su actividad laboral, sin que se resientan las actividades por falta de personal. Entre otras acciones definidas por los ministros de todo el país están las siguientes:

• Contacto estrecho asintomático sin vacunar o con esquema de vacunación incompleto (sin vacunar o con más de cinco meses de la aplicación de la última dosis): 10 días de aislamiento desde el último contacto con el caso confirmado y seguimiento estricto.

• Contacto estrecho asintomático con esquema inicial completo de vacunación (dosis única, dos dosis o esquema inicial con dosis adicional, según corresponda y menos de cinco meses de completado el esquema) o que hayan tenido Covid en los últimos 90 días: opción de flexibilizar aislamiento, maximizar medidas preventivas (uso adecuado de barbijo y ambientes con ventilación cruzada permanente) y evitar concurrir a eventos sociales o masivos. Medina Ruiz acotó que se trata de un permiso laboral con cuidados especiales.

• Contacto estrecho asintomático con esquema de vacunación completo y refuerzo con más de 14 días de la última aplicación: opción de flexibilizar aislamiento, maximizar medidas preventivas, evitar concurrir a reuniones sociales o eventos masivos y realizar automonitoreo de síntomas de forma diaria.

Los casos positivos siguen con la misma modalidad de aislamiento. Estas recomendaciones serán adaptadas por las jurisdicciones según situación epidemiológica, el avance de la campaña de vacunación, la capacidad de testeo y evaluación del riesgo de exposición de cada actividad.

En el caso particular de Tucumán, el Ministerio de Salud ha reafirmado sus recomendaciones en caso de pacientes positivos de Covid-19.

• Para los no vacunados un aislamiento de 10 días (sin síntomas en los últimos tres días).

• Para pacientes positivos vacunados, los días de aislamiento son siete (sin síntomas en los últimos dos días) y tres días más de cuidados especiales.

“Una persona que registre, por ejemplo, dolor de garganta, debe aislarse, porque el hisopado no cambia la conducta. El hisopado es más necesario en mayores de 50 años con síntomas o si es menor, que tenga comorbilidad. Pero el contacto estrecho sin síntomas no cambia su conducta”, dijo Medina Ruiz.