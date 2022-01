Combo de calor e irritación en nodos de testeo: hay alto índice de positividad en Tucumán

Otra jornada de largas filas frente a los centros de testeos se vivió ayer en la capital tucumana y en Yerba Buena. Las colas superaban las dos cuadras y hasta daban vuelta a la manzana. La situación era calma, pero con mucha tensión. Las personas que a menudo deben esperar más de tres horas aguantando la inclemencia del verano tucumano van acumulando cansancio que deriva en irritación. Por otro otro, el personal sanitario trabaja incansable y diligentemente, recibiendo a más de cien pacientes por día.

En muchos casos, las personas acuden a testearse a centro de atención de febriles que no están preparados para examinar a tantas personas asintomáticas, y priorizan la atención a pacientes que requieren asistencia. En otros casos, las personas con contacto estrecho asisten a testearse. Esta conducta es opuesta a las recomendaciones del ministro de salud Luis Medina Ruiz, que señala que para este último caso no es necesario un hisopado. Las personas deben aislarse y considerarse positivos.

En Yerba Buena

El Centro de Salud Municipal Doctor Ramón Carrillo en Yerba Buena realiza testeos de lunes a viernes, recibiendo todos los días un afluente estable de personas. El lunes mantuvo el mismo número de testeos que el viernes anterior. “Estamos en un 25% de positivos sobre los tests rápidos que realizamos, porque los PCR no se procesan aquí ”, declara el doctor Eugenio Lobo, director del centro.

Los motivos por lo que la gente pide el test son muy variados. “Hay gente que viene realmente con síntomas, gente que viene por contactos estrechos y gente que vino por un contacto ocasional”, señala el médico y aclara que estos últimos no necesitan testearse. Recuerda que aquellos que llegan al centro de testeo apenas sucede el contacto deberían esperar al menos cinco días para que los test detecten la positividad.

El director se refirió a la atención que están brindando a la gran demanda de estos días. “En líneas generales, el sistema que nosotros tenemos, nos ha permitido dar una contención ordenada a la demanda. Por supuesto, en estos tiempos, la demanda es superior a la oferta”, afirma.

Lobo sostiene que el sistema de turnos telefónicos ha evitado que se formen largas filas de gente esperando bajo el sol, puesto que esperan en su casa y acuden a la hora programada.

En el CAPS de Yerba Buena se abrió un nodo de testeo hace una semana. Allí se pueden realizar tests rápidos. “El paciente ingresa por un sector exclusivo para testeos y el resto del centro funciona normalmente”, cuenta la doctora Soledad Lliteras, a cargo del área operativa de Yerba Buena.

“Estamos haciendo más o menos 75 testeos por turno, tenemos un turno a la mañana y otro a la tarde. Tenemos un alto índice de positividad”. Lliteras remarca que lo más importante es el aislamiento, con un paciente positivo en la familia, no es necesario hisopar a todos, sino aislarse. “Tenemos muchísima gente que viene. Esta mañana la cola llegaba hasta la avenida”, dice.

En el hospital de Día Nuestra Señora del Carmen, donde se realizan test de antígenos y PCR, la cola de gente en espera da vuelta a la manzana “ahora se nos sumó una cuadra más”, cuenta la licenciada Fátima Campos, coordinadora de médicos centinelas.

“El viernes fue el día que más testeos hicimos, tuvimos 1.023. Hoy tenemos aproximadamente la misma demanda y es capaz que lleguemos a superarla”. La positividad de los tests que realizan fue subiendo en las últimas semanas. “Viene subiendo día a día. Ayer tuvimos el índice más alto con un 49% de positividad”.

En el Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán, ayer había una larga fila de gente esperando hisoparse. La gente estaba cansada y en muchos casos exasperada por haber esperado desde las primeras horas de la mañana bajo el sol. “Hay gente que es respetuosa y así como también entendemos que hay gente que está cansada y con calor. La gente está incómoda y molesta porque tiene que esperar”, reconoce la directora del centro, Liliana Gordillo. Así mismo, remarca que el Centro de Salud “no es un centro de testeos solamente, acá se atiende a los pacientes que están con algún problema de salud o síntoma que requiera asistencia médica”. Aclara que la prioridad es la atención de pacientes antes que los testeos.





Controles

Se pedirá pase sanitario en la ruta a los valles Esta semana se realizarán controles preventivos en las rutas que conducen a los valles tucumanos. Según las disposiciones del Ministerio de Seguridad en el marco del programa “Verano Feliz” se realizan tareas de prevención, orientación e información general en las rutas que conducen a zonas turísticas y balnearias. Uno de los puntos de control es la Ruta Provincial N° 307, altura “Las Mesadas”. Se pide pase sanitario a los conductores.



Embarazo

La vacuna protege al bebé

“La vacuna no tiene contraindicación en embarazadas y protege al bebé” señaló la subsecretaria de Salud, Cristina Majul. Dijo que lo que se sabe hasta el momento es que el virus del Sars-CoV2 no atraviesa la barrera placentaria, por lo que no afecta a la salud del niño. Sin embargo, la inmunización y los anticuerpos que genera la mujer sí lo protegen al bebé. “Necesitamos que todas las embarazadas se vacunen”, dijo.