Gladys "La Bomba Tucumana" tendría una relación con un bailarín 27 años menor que ella

CÓRDOBA.- La temporada de espectáculos arrancó con un rumor: Gladys “La Bomba Tucumana” y un bailarín 27 años menor que ella.

La artista de música tropical estaría saliendo con Rodrigo Jara, su compañero en la obra Cocodrilísima en Villa Carlos Paz. Según informó Paula Varela en Intrusos (América) él se quedó varias veces a dormir en la casa de ella.

Jara, el supuesto

Jara fue bailarín de Mariana Genesio Peña en el programa La Academia (eltrece). Lo que más llamó la atención de esta nueva pareja es la diferencia de edad que hay entre ambos: él tiene 35 años, mientras que ella tiene 62. “Ella podría ser su madre”, agregó el notero Pablo Layus y concluyó: “Ella está encendida. Averigüé sobre él porque no quiero que le rompa el corazón. Me prometieron imágenes”.

Por su parte el bailarín fue consultado por Primicias Ya y contestó: “Mi relación con Gladys es normal. No tengo nada para decir. No voy a hablar del tema. Yo no saqué el tema. Lo que quieras saber, pregúntaselo a ella”.

En paralelo con su vida amorosa, Gladys vive otros cambios. Por lo pronto, la cantante adelgazó 20 kilos siguiendo una dieta muy rigurosa y un duro entrenamiento en el gimnasio, pero también reveló que dejó las harinas y las carnes siguiendo un plan nutricional.