Rally Dakar: a barajar y dar de nuevo

De manera precisa, quedan 1.969 kilómetros de tramos de velocidad controlada en el Rally Dakar 2022, divididos en seis etapas. Claro, podrían ser menos las distancias, de acuerdo a los recortes que eventualmente se producen por situaciones climáticas o de fuerza mayor. Sí, queda mucho por delante y puede pasar de todo. Pero ya hay algunas tendencias marcadas. Y en ese contexto, con la reanudación de la prueba hoy en Riyadh, hay argentinos que podrían aspirar a algo más de lo que vienen logrando hasta el momento. Pero, en principio, hay uno solo que aspira a la victoria: Pablo Copetti. Aunque el piloto cordobés de cuatriciclos esté representando a EE.UU.

El de ayer fue el día de descanso en el vivac de Riyadh, para recargar energías y trazar las estrategias para lo que viene en Arabia Saudita. Las escenas se repitieron en cada rincón del campamento: mecánicos resolviendo problemas, con y sin ayuda de los pilotos; integrantes de los equipos analizando los pasos a seguir; muchos tratando de descansar lo más posible, y una adrenalina flotando en el ambiente que siempre se puede palpar en esta competencia de alta exigencia.

Los argentinos

No hay ningún representante nacional que domine en sus categorías. Pero aunque ello no ocurre, no deja de ser bueno el rendimiento en los parciales de etapa. Incluso, hay que anotar para algunos triunfos y podios.

En Autos, son tres los representantes nacionales que ocupan puestos top ten, todos mendocinos: Lucio Álvarez está 5°, OrlandoTerranova (ganó una etapa) 8° y Sebastián Halpern 10°. Francamente, ninguno parece tener posibilidades de llegar a la cima, no por falta de mérito propio, sino porque el qatarí Nasser Al Attiyah está haciendo un trabajo demoledor con su Toyota, sacándole más de 48’ a su escolta, el saudita Yazeed Al Rajhi, el piloto más rico de todos los que corren, miembro de una de las familias más poderosas en su país.

En Motos, el salteño Kevin Benavides llegó como campeón defensor. Pero su debut con una KTM no pudo ser regular y apenas si pudo subirse a algún podio de etapa. Está 8° en la clasificación general, a 24’56”del puntero, el británico Sam Sunderland. Pero no parece posible que logre descontar distancia. Por su lado, los otros argentinos que siguen en pie son Luciano Benavides (17°); Diego Llanos (34°); Diego Noras (57°); Joaquín Debeljuh (67°) y Matías Notti (108°).

En Cuatriciclos, el abandono del campeón bonaerense Manuel Andújar fue un golpe grande para las aspiraciones nacionales de alcanzar una victoria. Las chances quedan ahora en manos de Copetti, que está cerca de la punta: 2° del francés Alexandre Giroud, a 4’52”. Otros representantes argentinos que siguen en carrera son el bonaerense Francisco Moreno y el chaqueño Carlos Verza.

En Camiones, el chaqueño Juan Manuel Silva se mantiene en carrera en su primera experiencia, aunque tuvo muchos problemas con su Tatra. Está muy lejos, 25°, a 18hrs.54’34” del puntero, el ruso Dmitry Sotnivok (Kamaz).

En Protoligeros, el hispano-argentino Fernando Álvarez Castellano está 4°, a 2hrs.30’22” del líder, el chileno Francisco “Chaleco” López.

Con este panorama, la caravana del Dakar irá desde Riyadh hasta Al Dawadimi. Serán 701 kilómetros de carrera, de los cuales 402 serán cronometrados. Hasta el viernes, cuando todo termina en Jeddah, habrá mucho por ver.