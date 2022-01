Campazzo respaldó a Deck por su salida de City Thunder

Facundo Campazzo, base de Denver Nuggets, salió en apoyo de su compañero de selección, y ahora ex jugador de Oklahoma City, Gabriel Deck. “Tortu es NBA” dijo el cordobés a través de su cuenta de Twitter @facucampazzo, luego de conocerse la noticia de que Thunder no lo iba a tener en cuenta para la temporada, porque necesitaba liberar un cupo para incorporar a otro jugador. Según las reglas, si el “Colorado”, oriundo de Colonia Dora, no consigue equipo dentro de las 48 horas de su salida, se hará del pase en su poder.

Barcelona sufrió, pero pasó

Por los 16avos. de final de la Copa del Rey, el conjunto de Xavi Hernández perdía ante el modesto Linares, de la Tercera división, pero pudo sobreponerse y con goles de Dembelé y Jutglá, Barceloina terminó ganando 2 a 1. En tanto que Real Madrid derrotó a Alcoyano por 3 a 1 y pasó a octavos de final. Hoy, desde las 17.30, Atlético de Madrid visitará a Rayo Majadahonda.

Vuelve el fútbol italiano

Hoy, desde las 8.30 en vivo por ESPN, el puntero Inter, en el que juega el tucumano Joaquín Correa, visitará a Bologna dando inicio a los partidos de vuelta de la Serie A de Italia. También habrá otros encuentros interesantes: Juventus-Napoli, Atalanta-Torino y Milan-Roma, entre otros.

Se busca a otro finalista inglés

Desde las 16.45 de hoy, Arsenal y Liverpool se enfrentarán para definir al último finalista de la EFL Cup. Ayer, con su victoria por 2 a 0 sobre Tottenham, Chelsea se quedó con el primer boleto.

Argentina se despidió del ATP Cup

La ecuación era simple: el que ganaba se metía en semifinales del certamen que se disputa en Australia. Polonia hizo los deberes al derrotar al equipo capitaneado por Alejandro Fabbri por 3 a 0. Diego “Peque” Schwartzman cayó 6-1 y 6-4 ante Hubert Hurkacz, Federico Delbonis frente a Kamil Majchrzak 6-3 y 7-6. En tanto que la pareja Andrés Molteni/Máximo González perdió por un doble 7-6.