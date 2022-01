Reyes Magos: qué libros son la mejor opción

Las fiestas como Navidad y Reyes son ocasiones especiales para sembrar semillas que crezcan a lo largo del año. Regalar libros, es hacer un regalo significativo y duradero. Quizás ese primer día no se enganchen los chicos con la lectura y haya que acompañarlos, leerles, señalarles por qué ese libro puede cautivarlos. Regalar libros a los chicos es brindarles tiempo y paciencia.

“Un libro está repleto de caminos inexplorados, territorios desconocidos que nos esperan para ser descubiertos”, dice el influencer y psicólogo Ramiro Brunand desde su cuenta @cuentosdeunpapa. “Está lleno de historias que conocemos, o de aventuras nuevas que nos interpelan en lo más profundo”, asegura a su vez que milita por regalarles a nuestros hijos un tiempo de calma, de lectura y compañía a través de los libros.

Desde su cuenta en Instagram Brunand milita por una paternidad presente basada en el placer de la lectura. Allí propone cinco consejos básicos sobre cómo elegir el libro para leer con los niños que compartimos a continuación.

1. Pensar qué temática queremos trabajar.

“A veces, leemos por el simple placer de leer. Si no es tu caso, tal vez te sirva pensar un tema que quieras abordar con los niños que forman parte de tu vida. El sueño, los deportes, los animales, las emociones, ¡lo que sea!”, dice.

2. Tener en cuenta las edades.

“No es lo mismo un libro de puro texto que otro con imágenes, ni uno extenso comparado con otro breve. Yo soy de la idea que todos los libros pueden ser leídos con chicos pero para facilitar el inicio, elegí uno específico para esa edad”, recomienda.

3. Armá una preselección, con varias propuestas.

“Invitá a los chicos a que elijan dentro de esas posibilidades. Así va a ser más fácil que se sientan con entusiasmo para leer. Si forman parte de la decisión, tenés terreno ganado”, asegura.

4. Elegí más de un libro para leer, no te quedes con uno solo de esa preselección.

“Puede ser que no guste, que no funcione, que algo no vaya. Y eso puede alejar a los niños del momento de leer. Y eso, creeme, te va a frustrar. ¡Ahorrate ese mal trago!”, indica.

5. Flexibilizá los criterios de selección.

“Si no te funcionó, intentá otro. Acordate que lo esencial no es leer un libro en particular. Lo más importante es que leer, ese momento en el que se sienten a compartir un libro, sea un instante de encuentro”, concluye.

A continuación, te brindamos opciones para regalar:

De 0 a 3 años

• “Si mamá canta” de Laura Wittner, ilustrado por Maricel Rodriguez Clark. Editorial Periplo.

• “¿Y tu pañal?” de María Luz Malamud, ilustrado por Lu Paul. Editorial Periplo.

• “Tengo un librito” de Luciana De Luca, ilustrado por Marina Haller. Editorial Periplo.

De 3 a 5 años

• “Hoy me siento” de Madalena Moniz. Editorial Periplo.

• “Bostezo de sapo” de Sandra Siemens, ilustrado por Pablo Elías. Editorial Periplo.

De 5 a 7 años

• “Nunca vi una bruja” de Luciana De Luca, ilustrado por Francisco Cunha. Editorial Periplo.

• “Hay un monstruo en la cocina” de Patricia Strauch, ilustrado por Natalia Aguerre. Editorial Periplo.

• “Mi gato” de Severine Assous. Editorial Periplo.

De 7 a 9 años

• “Un juego de tazas” de Melina Barrera, ilustrado por Yuyis Morbidoni. Editorial Periplo.

• “La casitamía” de Marie-Sabine Roger. Editorial Periplo.

• “La saga de los distintos”, de Chanti. En Animalia hay cuatro reinos distintos. Son Reinos que no se conocen entre sí, que ignoran la existencia de los otros. Pero todo esto cambia para siempre el día que llega la tormenta más grande que se pueda imaginar. Del dibujante mendocino Chanti. Editorial Planeta.

A partir de los 9 años

• “Los compas y la entidad.exe. Mikecrack, El Tronillo, Timba vk.”. Cuando Los Compas regresan del espacio, empiezan a suceder cosas muy extrañas en Ciudad Cubo. Un enorme cráter ha aparecido en el lugar donde aterrizaron y por toda la ciudad hay un rastro de una misteriosa masa negra y viscosa. ¿Estará todo relacionado? Esta vez Mike, Trolli y Timba no lo tendrán nada fácil. Están a punto de enfrentarse a su peor pesadilla. El fin del mundo se acerca y un solo error puede tener consecuencias fatales.