Cartas de lectores II: Equitativo

Le pido al lector Humberto Hugo D’ Andrea (carta “Equitativo”, 29/12) que chequee mis publicaciones y verá que fui un crítico de esa locura que se desató luego de la muerte de Néstor Kirchner (poniendo su nombre en avenidas, calles y edificios), entendiendo que debían pasar por lo menos diez años de la muerte de una persona para rendirle tamaño homenaje. Hoy puedo decirle que, con justificada razón, le pondría Néstor Kirchner no solo a varias calles y plazas, sino también en el chip de quienes hoy nos gobiernan a nivel nacional, tan propensos a nombrar a Néstor y a hacer todo lo contrario a lo que este hacía (la vergonzosa Corte Suprema de cuatro miembros y la tibieza con el FMI y los grupos concentrados son suficiente como muestra). Es lo que yo haría, por supuesto, algo que no sé si volverían a hacer Domingo Amaya y Germán Alfaro, quienes ya gobernaban San Miguel de Tucumán por entonces y hoy son de la Alianza PRO-UCR. En cuanto a la estatua de Colón, sugerí que fuera devuelta a su país de origen o que permaneciera recostada, en un gesto mínimo de reivindicación a nuestros pueblos originarios y, finalmente, al Teatro Colón no podría cambiarle el nombre, porque es digno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tan europea ella, tan de mirar hacia París ella y tan odiadora de la Sudamérica libre y soberana.

Javier Ernesto Guardia Bosñak

[email protected]