“Vamos a controlar el pase sanitario”, dijo Jaldo

“El pase sanitario tucumano se prorroga hasta el 31 de enero”, anunció ayer a LA GACETA el gobernador, Osvaldo Jaldo. “El objetivo es que los tucumanos se vacunen para frenar el aumento de casos de coronavirus”, acotó. “Haremos un control del pase sanitario en toda la provincia; las personas que no tengan el pase no es que no las dejaremos entrar a las villas turísticas; sí les vamos a explicar que si no lo tienen, no podrán disfrutar a pleno de sus vacaciones porque no podrán ir a confiterías, boliches, ir a tomar un café o quizás ir a un hotel en donde sí les van a exigir”, señaló.

Ayer Jaldo coordinó acciones con el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, por el aumento de casos y la llegada de la nueva variante Ómicron. “Hicimos una evaluación de la situación epidemiológica en Tucumán, tomando parámetros del comportamiento del virus por regiones para tener una visión más certera y completa. Esto nos lleva ver en qué situación nos encontramos parados como provincia”, afirmó el mandatario.

Indicó que la provincia tuvo una suba de casos que supera los 1.000 y que en el país ha crecido de 20.000 a casi 34.000 casos, “lo que significa que estamos ante una nueva ola”. Ante ese panorama señaló que el Gobierno seguirá insistiendo en que todos los ciudadanos se vacunen. “Tucumán ha sido pionera en la formulación y puesta en marcha del pase sanitario”, subrayó. También comentó que desde su implementación -1 de diciembre-, se ha vacunado a 320.000 personas. “No nos hemos equivocado; es una medida eficiente y sirvió para incentivar a la gente que se llegue a los nodos de vacunación”, enfatizó.

Como se sabe, el pase sanitario es el requisito de acreditación de al menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus que deben presentar las personas mayores de 13 años para poder asistir a bares, restoranes y lugares con aglomeración de personas.

“Vamos a seguir trabajando para que más tucumanos y tucumanas se coloquen la vacuna. La gente empezó a tener conciencia del refuerzo y de la aplicación de la primera dosis”, apuntó. “Venimos trabajando para cuidar la salud y para mantener nuestras economías, por eso exigimos que los comerciantes pidan a las personas el pase sanitario. Se van a reforzar los nodos en las zonas turísticas para vacunar y a realizar los hisopados”, anunció Jaldo y comentó: “con esto vamos a ser estrictos porque es la única manera para frenar los contagios”. “No vamos a restringir siempre y cuando la situación sanitaria nos permita”, especificó.

Insistió en que “vamos a seguir persuadiendo para que se coloquen las vacunas: la primera dosis hoy está en el 90% de la población y la segunda creció al 73%. La gente empezó a tomar conciencia del refuerzo y de la tercera vacuna. Vamos a reforzar todos los nodos de vacunación en todas las zonas turísticas porque en Capital queda poca gente”.

Por otro lado, manifestó estar de acuerdo con lo expresado por el presidente, Alberto Fernández, en torno al contexto que atraviesa el país: “fue muy claro. A pesar de que se registran más contagios en la Argentina, no se impondrán restricciones en la medida en que la situación sanitaria lo permita. En este sentido también en Tucumán venimos diciendo que no se impondrán restricciones a actividades siempre que la situación sanitaria lo permita. Venimos trabajando para cuidar la vida y la salud de los tucumanos y, paralelamente, proteger la actividad económica en Tucumán”. En ese marco, anunció que por decreto adhirió a la emergencia sanitaria dispuesta por la Nación.

Recalcó que es importante que los sectores turísticos y comerciales tengan reciprocidad con las medidas de prevención y pidan el Pase para evitar contagios. “Vamos a ser muy estrictos. Porque la única manera de parar los contagios es pedir el carnet sanitario, persuadir y, de ser necesario, exigir que los tucumanos se vacunen”.

Jaldo dijo que si bien subieron los casos, la ocupación de camas con enfermos por Covid no superó el 25%. “Notamos que los contagios se elevan pero es menor el número de internados. La vacuna es la que nos está cuidando y protegiendo”, finalizó.