Consenso Fiscal: Rodríguez Larreta dice no

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó que ese distrito no firmará el próximo lunes el Consenso Fiscal impulsado por el Gobierno nacional. El alcalde porteño argumentó que ese distrito no está dispuesto a aumentar impuestos el año que viene. En esta orientación, el economista y diputado nacional Luciano Laspina remarcó la postura de Juntos por el Cambio respecto del convenio Nación-provincias. “El inminente Pacto Fiscal 202′e delegará en las provincias la creación de un nuevo ’Impuesto a la Herencia’. Además, permitirá aumentos en los topes de Ingresos Brutos en varios rubros. La voracidad impositiva no tiene límites”, escribió en su cuenta en las redes sociales.