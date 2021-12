Cómo evitar que el virus sea el invitado de esta noche

Las últimas horas antes de la llegada de la Nochebuena suelen ser de muchísimo movimiento en los lugares de compras. Eso, sumado a las reuniones familiares y entre amigos que seguramente se darán esta noche, es caldo de cultivo para una variante como Delta que tiene en su velocidad de contagio una de sus principales características.

Por todo esto, en el ministerio de Salud de la provincia están preocupados por las consecuencias que esos aglomeramientos puedan tener en el sistema sanitario tanto en el día de hoy, como el viernes de la próxima semana. Aseguran que eso provocará un rebrote en dos semanas, justo cuando además mucha gente circule por las vacaciones.

“Para las fiestas les pedimos que las reuniones no sean multitudinarias, que tengan sumo cuidado con los adultos mayores y las personas inmunocomprometidas, que limiten los contactos y saludos, ya que ellos son los que más pueden sufrir ante una situación de descuido. Si bien estamos más protegidos por la vacuna, los cuidados deben continuar, para no arrepentirnos de ninguna situación”, afirmó el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz. Y el director de Epidemiología, Rogelio Calli, agregó: “hay que hacer énfasis en un término que parece haberse dejado de usar: burbujas. Tenemos que reunirnos con nuestra familia cercana. Y proteger a los adultos mayores. Incluso los no vacunados deben estar dentro de esa burbuja, por lo cual estarían cubiertos”.

Al mismo tiempo, se advirtió acerca de la exigencia del pase sanitario y se recomendó su uso toda vez que sea necesario. Y se recordó que en el municipio de Yerba Buena están prohibidas las reuniones de más de 400 personas, por lo que no habrá fiestas mutitudinarias. Todo para evitar el tan temido rebrote.

Recomendaciones por la pandemia

- Reunirse al aire libre o en espacios amplios y ventilados.

- Las personas que aún no tienen la segunda o la dosis de refuerzo que acudan a nuestros nodos estos días para completar los esquemas.

- Los adultos mayores y las personas que tienen compromiso inmunitario deberían reunirse solo con su grupo familiar.

- Las personas que no pueden vacunarse o que decidieron no hacerlo son las más vulnerables en estas fechas. Les recomendamos a la hora de salir de compras o de festejar el uso del barbijo y reunirse solo con su burbuja familiar.

- Las reuniones empresariales muy numerosas deberían evitarse, sobre todo en salones de fiesta.

- A la hora de reunirse se debe contemplar si alguien tiene síntomas, evaluar si todos están vacunados y considerar el estado inmunitario de cada uno de los asistentes.

- Los vulnerables (adultos mayores, no vacunados, con comorbilidades) deben estar con el barbijo colocado mientras no estén comiendo o bebiendo.

Recomendaciones generales

- Si va a conducir que no consuma bebidas alcohólicas.

- Manejar con precaución, utilizando los elementos de protección: casco, cinturón de seguridad y respetando las leyes de transito.

- Aumentar la tolerancia; se ve mucha violencia y agresividad en las calles.

- Consumir comidas de fácil digestión y sanas, sobre todo si se mantienen las altas temperaturas.

- Los adultos mayores deben permanecer en ambientes frescos y ventilados.

- Buscar siempre lugares aireados, ventilados, y si es de día, con sombra.

- Usar ropa liviana y clara, que absorbe menos calor.

- Consumir abundante agua.

- La carne debe estar bien cocida, sobre todo para los niños.

- Limitar el consumo de gaseosa y líquidos que tienen gas en los chicos.

- Aumentar el consumo de frutas y verduras.

- Evitar los horarios de calor intenso donde los rayos de sol inciden de manera más fuerte y son más dañinos para la salud. Este consejo se debe aplicar fundamentalmente en niños y en ancianos.

- Usar protección solar, y medidas de protección en la cabeza como gorras o sombreros.

- Recomendamos que no se utilicen elementos de pirotecnia.