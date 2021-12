Ritondo, sobre el Gobierno: "lo único que tiene como receta es aumentar o crear impuestos"

El titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, cargó contra el Gobierno nacional y consideró que lo único que tiene como receta el oficialismo "es aumentar o crear impuestos".

"Parece que hay un afán de aumento de impuestos que es más grande que de bajar impuestos, de entender que no se puede cazar más en el zoológico, que la presión tributaria en Argentina hace que haya éxodo de empresarios por un lado y chicos por el otro. Hay un gobierno que no tiene plan económico, no entiende lo que pasa y lo único que tiene como receta es aumentar o crear impuestos", afirmó Ritondo en diálogo con Radio Mitre.

El ex ministro de Seguridad bonaerense aseguró que desde Juntos por el Cambio (JxC) están "en contra de cualquier aumento de impuestos" y se refirió además fallida sesión especial pedida para rever el piso de Bienes Personales que terminó con un triunfo legislativo del Frente de Todos (FdT).

"Pedimos la sesión porque venía fin de año y no había ninguna intención del oficialismo de recortarlo porque iba a seguir recaudando. Había entre 500.000 y 600.000 personas que iban a pagar un impuesto nuevo que hasta ahora no lo tenían que pagar y que realmente era por un monto muy bajo", indicó.

Por otra parte, Ritondo habló sobre Gabriela Brouwer de Koning, la diputada que se ausentó durante la votación por estar en Estados Unidos. "No soy quien para decir si alguien tiene que renunciar o no".

"Eso tiene que estar en su conciencia. Pero cuando uno asume a diputado o cualquier cargo político, tiene una responsabilidad que va por arriba del resto. Y nosotros tenemos que mostrar un ejemplo constante, que es lo que la sociedad nos pide", señaló.