Un síntoma de covid-19 diferenciaría Ómicron de las otras variantes

Datos preliminares de diferentes estudios advierten que el contagio por coronavirus con la variante Ómicrom se diferencia de las otras variantes en la ausencia de un síntoma común de esta enfermedad pandémica.

Médicos especialistas y resultados de varios estudios dan cuenta de que la pérdida de olfato, muy presente entre los síntomas de la covid-19, ya no es tan frecuente, según publica hoy diario español El País. Durante las primeras olas de coronavirus, un 70% de los pacientes perdía el olfato, pero ahora esa afectación "es poco frecuente o nula", dice el artículo.

Un estudio realizado con 111 personas en un restaurante de Oslo, Noruega, el 26 de noviembre pasado, señalan que una persona que llegó desde Sudáfrica con el virus infectó a un 74% de las personas que estaba en el lugar, pero sólo un 12% tuvo pérdida de olfato.

"Los síntomas más frecuentes fueron tos, mocos y cansancio. Ninguno de los infectados tuvo que ser hospitalizado. La media de edad era 39 años", detalla el informe.

Una situación epidemiológica similar se da en España, donde actualmente la variante Ómicron es la más detectada. “La pérdida de olfato es cada vez menos común. De hecho, ya con la variante delta se daba con mucha menos frecuencia”, sostuvo Vicente Martín Sánchez, vocal de la Sociedad Española de Atención Primaria y catedrático de medicina preventiva en la Universidad de León.

Por esto, el especialista insistió en la importancia de que las personas no esperen a perder el olfato para pedir ser testeado: "Si la gente sigue haciendo vida normal pensando que si no ha perdido el olfato no tiene covid contagiará a todo su entorno", precisó.

En España, se ven "más cuadros con estornudos, rinorrea (goteo de la nariz), dolor de garganta más moderado y menos fiebre que con otras variantes", explicó la jefa del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, Carmen Fariñas.

"Es muy parecido a un catarro normal, pero tal vez con un poco más de cansancio y malestar. Ya no vemos la pérdida de olfato y gusto que había sobre todo con la variante alfa (también conocida como británica y aislada en diciembre de 2020)", agregó Fariñas.

Pese a estos datos, la médica consideró que aún es prematuro pensar que la variante Ómicron es menos grave, dado que "ahora la mayor parte de la población está vacunada y muchos otros tienen memoria de una infección previa".

Por su parte, el responsable de infectología en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Benito Almirante, analizó que el cambio de síntomas puede indicar que la Ómicron es muy contagiosa, pero menos eficiente causando enfermedad grave.

En este sentido, el informe cita dos estudios: uno de ellos, realizado en la Universidad de Hong Kong, mostró que la Ómicron se reproduce 70 veces más que la Delta en el tejido de los bronquios; pero, a la vez, su capacidad de reproducción es 10 veces menor que con la variante Delta en el tejido pulmonar; el otro estudio, también preliminar, llevado a cabo en el Reino Unido, apunta a que la nueva variante es menos eficiente que la Delta entrando en las células de los alvéolos, en los pulmones.