Cartas de lectores II: La justicia debe ser justa

Según informa LA GACETA de ayer, no se le permitió a la prensa el ingreso a los Tribunales Penales de Tucumán para cubrir la declaración indagatoria a la que fue citada la periodista Irene Benito. Este accionar de las autoridades de Tribunales le quita seriedad al asunto que debe aclararse y pone a Tucumán, una vez más, en la boca de gran parte del mundo por una acción injusta y antidemocrática. ¿Cómo debe interpretarse este hecho? ¿Como falta de seriedad de la cosa? ¿Como atropello de quien por ser funcionario público, quiere salir vencedor de una contienda creada por él mismo, por el simple hecho de ser funcionario público? ¿Qué mensaje quieren transmitir a la sociedad y a la prensa con este accionar? ¿Que existen superpoderes y por lo tanto superpoderosos? No, señor. El mensaje que le llega a la sociedad a través de esta medida, es que a la justicia tucumana le gusta la oscuridad, porque hace de ella su hábitat, ya que le permite moverse mejor en las sombras, sin la luz de la molesta verdad que aporta el periodismo. Estamos en la semana de la Navidad, del recuerdo del único hombre superpoderoso que conoció la historia. Y mal que les pese a los funcionarios públicos, este superhombre reconocido como tal en todo el mundo y a través de la totalidad de la historia, fue un hombre humilde, justo y generoso, amante de la luz y la verdad en demasía. Aunque parezca una ridiculez, cabe recordarles a los hombres y mujeres de la justicia tucumana que la justicia debe ser justa. Que en la administración de la equidad está su esencia. Y que lo contrario no es nuevo, pero es mejor que no suceda: que siga habiendo jueces injustos. Recordemos que en una de sus parábolas, Jesús calificó al juez de injusto (Lc 18,1-8). Y hace más de 2.000 años de ello.

Daniel Chavez

[email protected]