De cada 10 tucumanos que mueren por covid, siete no habían sido vacunados

El dato marca a ciencia cierta la importancia de la vacunación para evitar casos graves e incluso la misma muerte entre quienes se contagian de coronavirus. En Tucumán, siete de cada 10 personas que fallecen no estaban vacunadas o tenían una sola dosis y habían dejado pasar el tiempo prudencial para colocarse la segunda. Es, sin dudas, la información que llegó al Gobierno a propiciar primero con un DNU y luego con una ley el pase sanitario como una forma de presión para que los tucumanos completen el cronograma o, en muchos casos, lo comiencen.

Tucumán ya superó las 200.000 vacunas desde que se impuso el DNU del pase sanitario a principios de este mes. Anoche se realizable el último conteo, pero se creía que el número llegaría a las 218.000 colocaciones, un promedio de entre 18.000 y 20.000 por día. Y con esas cifras se alcanzó a casi el 70% de la población mayor de tres años, los únicos habilitados por el momento para recibir las vacunas. “Una de las sorpresas que tenemos es que muchos vienen por la primera vacuna, es decir que hay un número más que importante que creo que estamos en 90.000, que vinieron por primera vez a colocarse la vacuna”, afirmó el lunes el gobernador, Osvaldo Jaldo, al supervisar la llegada de vacunas de Astrazeneca. Y añadió: “con la primera dosis, estamos superando el 86% en la provincia, y con la segunda mañana estaríamos llegando al 70% de los tucumanos. Estamos muy por encima de la media nacional. El Sistema Provincial de Salud hizo un gran esfuerzo para llegar a estos niveles de vacunación. Y como Gobierno hemos instrumentado medidas que fueron efectivas y dieron resultado”.

En aumento

La internación en la provincia también está aumentando. Según el informe diario del Siprosa, el martes había 203 personas tanto en el ámbito privado como en el público. Y ayer esa cifra trepó a 232. Sólo en terapia intermedia se sumaron 14 personas en 24 horas. E incluso pasamos de cuatro decesos el martes a seis ayer, con lo que el número de víctimas mortales desde que se inició la pandemia se elevó a 3.514. Sin embargo, luego de un repunte de más de un 23% en los últimos 15 días, los contagios diarios parecen haberse nivelado. El martes hubo 529 y ayer 519.

En ese sentido, Medina Ruiz dijo: “el día 2 de diciembre comenzó a aumentar la afluencia de tucumanos a los nodos y hoy estamos diciendo con satisfacción que hemos superado las 200.000 dosis colocadas y también hemos superado las 100.000 segundas dosis. Nosotros teníamos como objetivo completar 200.000 personas y hoy tenemos la mitad, por eso aspiramos antes de fin de año completar las 200.000 segundas dosis colocadas que van a proteger a la comunidad”. “El objetivo del Pase Sanitario implementado por el Gobernador, es que las personas concurran a los nodos, se protejan, se coloquen segundas dosis, y la de refuerzo. También estamos viendo con mucha sorpresa que, entre un 30% a 40% de las personas que concurrieron, se colocaron por primera vez la vacuna y que estaban totalmente desprotegidas”, agregó.

Siguiendo esta línea, el funcionario destacó que a los nodos llegan personas mayores que no estaban vacunadas y con esa primera dosis, en quince días van a generar inmunidad que los va a proteger parcialmente hasta tener la segunda dosis. “Eso permite que sigan cuidándose, además de usar el barbijo, cuidar la higiene de las manos y no estar con personas sintomáticas. De esta manera van a tener la posibilidad de no sufrir un cuadro grave”, explicó.

Medina Ruiz, luego, remarcó: “hoy es el momento, tenemos todas las vacunas disponibles en los nodos, tenemos el personal dispuesto que cumple técnicamente en forma impecable las prácticas de la vacuna, por lo que tienen que acudir al nodo más cercano solo con su DNI”.

Camas reacondicionadas

El discurso oficial en cuanto a la vacunación tiene que ver justamente con los números que se están viendo. Ayer, en una entrevista con el programa Buen Día de LG Play, Liliana Gordillo, directora del Hospital Centro de Salud, aseguró que debieron volver a reacondicionar camas para pacientes con covid, y que la llegada de personas para ser hisopadas es constante. “Internamos a siete pacientes positivos en 12 horas. Hay 500 consultas por día. De ese total de consultas, el 23% da positivo”, afirmó la funcionaria. Durante la entrevista Gordillo dijo que los vacunados contagiados están teniendo cuadros de leves a moderados, que incluso requieren internación, mientras que los no vacunados hacen cuadros de moderados a graves por lo que requieren terapia intermedia o intensiva. “Es a lo que no queremos llegar”, explicó, reafirmando la importante de la vacuna.

Medina Ruiz, en tanto, recordó que cualquier tucumano mayor de tres años (los niños acompañados por sus padres obviamente) pueden concurrir a cualquiera de los nodos de la provincia sin turno previo, sólo con el DNI, para requerir primera o segunda dosis. Y tercera incluso si es que ya pasaron cinco meses desde la segunda colocación.

Fuerte aumento en el país: se informó de 31 fallecimientos

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que, en las últimas 24 horas, se registraron 31 muertes y 4.819 nuevos contagios de coronavirus, la cifra más alta desde el 1 de septiembre. Con estos datos, el país acumula un total de 5.371.341 casos positivos desde el comienzo de la pandemia. En tanto, los fallecimientos fueron 116.857. De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 742 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35,5%. De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 72.130.749.