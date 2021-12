Hay 110 contagios compatibles con Ómicron, tras una fiesta de egresados en Córdoba

Córdoba se encuentra en alerta por un brote de coronavirus en fiestas de egresados, compatible con la variante Ómicron. El Ministerio de Salud provincial notificó 110 casos positivos y 900 personas aisladas producto de los contagios registrados tras los festejos.

La secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la Provincia de Córdoba, Gabriela Barbás, informó anoche a los medios locales que los resultados preliminares de los testeos relacionados con los brotes de coronavirus en cuatro colegios de la capital son "compatibles con la variante Ómicron".

"Sólo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permiten decir que son compatibles con variante Ómicron", adelantó Diego Cardozo, ministro de Salud provincial.

"Desde Malbrán nos anticipan que, al igual que en el caso del brote en Colonia Caroya y Jesús María, es casi seguro que se ratifique en sus pruebas", agregó el funcionario en una entrevista para La Voz del Interior.

Además, detalló que no hay casos graves, la mayoría cursa la enfermedad en su domicilio y, hasta el momento, solo fue internada una joven de 23 años con dos dosis de Sinopharm aplicadas. El 80% de los pacientes tiene entre 18 y 29 años, y el 85% tiene las dos dosis de vacunas.

Los casos en Córdoba siguen creciendo (este martes hubo 447) y en algunos centros de hisopados se ven largas filas.

El nuevo brote sería el de una joven que regresó al país desde Estados Unidos y es hermana de uno de los alumnos que egresó del secundario.

Por ello, Cardozo llamó al Gobierno Nacional a rever el protocolo para viajeros, que sólo exige cuarentenas para quienes tienen un paso por Sudáfrica, país donde se conocieron los primeros casos de la nueva variante.