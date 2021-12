Con lágrimas y la voz entrecortada, el "Kun" Agüero anunció su retiro: "He decidido dejar el fútbol profesional"

Sergio Kun Agüero realizó hoy una conferencia de prensa en Barcelona a 46 días de haber sufrido un problema cardíaco durante un duelo contra el Alavés que lo obligó a quedar marginado de los campos de juegos hasta ser estudiado en profundidad por los médicos.

El delantero, acompañado por el presidente Joan Laporta, confirmó su retiro de la actividad profesional producto de un problema de salud. "He decidido dejar el fútbol profesional", dijo el argentino con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada.

IMPENSADO. Una arritmia sacó al FOTO TOMADA DE OLE.COM.AR

"Es un momento muy duro, pero estoy convencido por la decisión que tomé, ya que se trata de mi salud. Lo médicos me dijeron que lo mejor era dejar de jugar y la decisión la tomé hace 10 días. Hice todo lo posible para ver si había alguna chance, pero no podía seguir”, continuó.

"Estoy muy orgulloso por mi carrera. Cumplí mi sueño de jugar en primera división y de jugar en Europa", agregó.

En primera fila estuvo su pareja, Sofia Calzetti. También brindaron su apoyo desde las gradas el plantel del primer equipo Culé y los principales dirigentes de la institución.

"Agradezco a Independiente, donde me formé; al Atlético de Madrid, que apostó por mí y me trajo a Europa; al City, que me trató de maravillas; y al Barcelona, que me apoyó en un momento importante de mi carrera", enumeró el 'Kun'.

"Agradezco también a todos los hinchas de los clubes donde jugué y a la selección argentina, que es lo que más amo. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperara en mi nueva vida pero tengo gente que me quiere y me desea lo mejor", añadió Agüero.

Con 33 años, el futbolista que se inició en julio del 2003 con Independiente –y se convirtió en el más joven en debutar en el torneo argentino con 15 años y 1 mes–, pasó por el Atlético de Madrid y se erigió como un mito del Manchester City a lo largo de una década: alzó 15 títulos y anotó 260 goles en 389 partido para transformarse en el máximo artillero de la historia del club inglés.

Además, acumuló 21 títulos en su carrera, uno de ellos la Copa América 2021 con la selección argentina, y por eso el Kun es uno de los futbolistas albicelestes que más coronas consiguió en toda su carrera.