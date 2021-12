"No me voy de vacaciones", afirmó Jaldo, y envió un mensaje a su equipo de cara al verano

Se aproxima el receso estival en la administración pública. Y, tras la licencia del actual jefe de Gabinete Juan Manzur, será el primer verano de Osvaldo Jaldo al frente del Poder Ejecutivo (PE). Por eso, de cara a la última quincena de 2021, uno de los interrogantes es cómo funcionará la Casa de Gobierno a partir del comienzo de 2022.

"No, no me voy de vacaciones", respondió esta mañana el vicegobernador en ejercicio del PE, ante una consulta, en rueda de prensa.

Antes, el referente peronista de Trancas había dado precisiones sobre el funcionamiento de su equipo de ministros, secretarios y subsecretarios durante el receso veraniego.

"Nuestro gabinete va a seguir trabajando normalmente, como lo viene haciendo. Entendemos que, primero, tenemos que llegar al 31 de diciembre. Este es un mes especial, muy particular, y todas las personas lo esperamos, porque es un momento de reencuentro por Navidad y Año Nuevo. Y enero también tiene sus particularidades, no olviden que es un período de lluvias importantes; entre enero y febrero se suceden problemas de anegaciones, de inundaciones, y tenemos que tener un gabinete funcionando a pleno. Está de más decirles que se queden”, indicó Jaldo.

Por otra parte, explicó que aún no están confirmados los asuetos del viernes 24 y del viernes 31 para la Administración Pública. “No nos hemos sentado a verlo, pero en su momento estaremos informando”, detalló.