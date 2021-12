San Martín: “Dejé todo dentro y fuera de la cancha”

Con la Primera Nacional todavía en juego y la reciente renovación de Pablo De Muner, San Martín empieza a planificar lo que será el modelo 2022, con el mismo objetivo de tan sólo unos días: lograr el ascenso a la Liga Profesional.

Si bien ya trascendieron algunos nombres que podrían continuar en La Ciudadela, hay varios que todavía no definieron su futuro y se encuentran a la espera, ya sea de un llamado telefónico de la dirigencia o de alguna otra oferta que lo seduzca. Uno de ellos es Matías Ballini, jugador cuyo contrato finaliza este mes y fue clave para el “Santo” en las últimas fechas.

“Bayo” sólo marcó tres goles en San Martín pero, uno de ellos, terminó en el arco de Agropecuario, en tiempo de descuento para ser puntero y soñar con la final del ascenso. Sin embargo, el destino tenía preparado otra cosa.

“Yo vine a ascender y, para mí, no lograrlo fue una desilusión. Entonces me voy con bronca. Dejé todo lo que tenía dentro y fuera de la cancha. No me puedo reprochar nada. Cuando me tocó jugar rendí y cumplí”, aseguró el ex Villa Dálmine, con más dudas que certezas sobre su continuidad.

Hace unos días, Ballini se despidió del club a través de sus redes sociales, debido a que nadie se comunicó para arreglar un nuevo contrato. Enojado por no haber conseguido el objetivo, el mediocampista aseguró que, del gol contra el conjunto “sojero” y las personas que conoció en La Ciudadela, no se olvidará jamás.

“Me llevo muchas amistades. El club tiene grandes profesionales y personas. Jugar con la cancha explotada y hacer ese gol agónico, es algo que no me voy a olvidar nunca”, dijo Ballini. “Estoy muy agradecido por el cariño de la gente. Y por todo el aguante durante el año”, añadió sobre la hinchada “rojiblanca”.

Sin saber qué le deparará el futuro, Ballini aseguró que más allá de no tener problemas en cuanto a la categoría o club donde le toque jugar, la prioridad siempre será de San Martín. Además, antes de despedirse de sus compañeros, llenó de elogios al DT Pablo De Muner, que seguirá ligado a la institución hasta diciembre de 2022.

“Todo el cuerpo técnico es muy profesional y trabajador. Eso quedó demostrado en el equipo. Peleamos el torneo con jugadores que él no eligió y es muy meritorio. Ahora, tiene la posibilidad de llevar a San Martín a Primera con sus jugadores”, cerró “Bayo”.

