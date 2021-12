El emotivo mensaje de Estefanía Pasquini para celebrar su aniversario de casada con Alberto Cormillot

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini cumplieron este miércoles dos años de casados. Para celebrar esta fecha tan especial, la nutricionista compartió una extensa reflexión en su cuenta de Instagram.

"Si tenés pareja y crees que es perfecto, no te cases. Si crees que no hay nadie como él, si cada vez que lo ves sentís mariposas en la panza y el tiempo se te pasa volando, no te cases. Si harías cualquier cosa por verlo un segundo, si solo pensás en estar con él, que nadie te va a amar así, o que no podes amarlo más de lo que ya lo haces, no te cases. Si estas enamorado, no te cases", comenzó su posteo Pasquini.

Posteriormente, la nutricionista, de 34 años, enumeró los motivos por los cuáles sí valía la pena dar un paso tan impotante en una relación como es el casamiento. "Hacelo recién cuando no quieras regalarle la luna, sino ir juntos, cuando te cueste hablar, reír, estar ahí... Y aun lo haces. Cuando lo extraordinario se vuelva rutina, y puedan hacer de eso cotidiano algo extraordinario", indicó.

Pasquini, quien junto a Cormillot fueron padres el pasado 17 de septiembre, finalizó su mensaje agradeciendo al reconocido médico su amor y apoyo.

"Gracias por elegirme, por quererme, respetarme, cuidarme, acompañarme y por darme éste amor tan lindo y lo más hermoso de la vida que es Emilio. Para toda la vida @drcormi te amo", finalizó.