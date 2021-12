En el Día del Médico, homenajearán a Elsa Moreno, la “heroína de la salud”

Con motivo de celebrarse mañana el Día Nacional del Médico, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) realizará un acto en memoria de la Profesora Emérita y "Heroína de la Salud de las Américas", Elsa Margarita Moreno.

La ceremonia se llevará a cabo desde las 9.30 de mañana, en el aula Juan Dalma de esa unidad académica (La Madrid 875).

Una serie de oradores evocará semblanzas en honor a la experta mundial en salud maternoinfantil y repasará su vida y trayectoria a nivel académico y sanitario. El evento está organizado por el decano de la Facultad, Mateo Martínez, y por la vicedecana, Liliana Tefaha.

Moreno (27 de enero de 1929 - 27 de julio de 2021), había nacido en Chaco, pero se sentía una tucumana más ya que había venido a la provincia cuando tenía tres años. "Ya de chica sabía que iba a ser médica. Pero en Tucumán no existía la carrera, y me anoté en Farmacia. Me recibí, pero después abrieron Medicina, así que estudié un poco más y cumplí mi sueño", había contado alguna vez.

La profesional había trabajado más de una década para la Organización Panamericana de la Salud, y en 2002 fue declarada "Heroína de la Salud Pública de las Américas". En la década de 1990 alcanzó uno de sus sueños: tras décadas de esfuerzo conjunto, firmó con otros especialistas internacionales la declaración de suspensión de la transmisión del virus de la polio, convirtiendo a la Región de las Américas en el primer continente que logró erradicar el virus.

La profesional fue profesora distinguida en la Escuela de Salud Pública en la UNT. También fue secretaria de Salud Pública del Ministerio de Salud. Desde 1976 hasta 1989 fue asesora y directora del Programa de Salud Maternoinfantil de la máxima institución de salud pública de América.

Publicó más de 140 artículos y trabajos científicos y 10 libros en las áreas de la salud materno infantil, clínicas, salud pública e investigación de los servicios de salud. Desde 1993, se desempeñó como asesora para el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNT.