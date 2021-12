Sandra Mendoza: “Cristina está muy contenta con el trabajo de Manzur”

Luego de renunciar a su banca en la Legislatura de la Provincia, Sandra Mendoza se alista para sumarse a la Cámara de Senadores de la Nación. La última sesión de la Cámara Alta, con su actual conformación, será el próximo 9 de diciembre y después de esa sesión se tomará juramento a los nuevos representantes. En ese acto Mendoza pasará a ser una de las tres representantes de la provincia en ese cuerpo legislativo. A días de asumir a su nuevo cargo, la dirigente del Frente de Todos se muestra expectante de poder empezar a trabajar y ayudar a la provincia a través de su escaño. “Nosotros debemos ser un nexo y apostar al trabajo mancomunado entre las comunas, la Provincia y Nación”, manifestó.

En sintonía con lo planteado durante su campaña electoral, Mendoza indicó que las primeras propuestas que buscará impulsar en el Senado tienen que ver con el fomento y fortalecimiento de los sectores productivos de la provincia. En relación a esto, la legisladora nacional electa advirtió también que la nueva composición del Senado, seguramente, empezará tratando todos los asuntos pendientes que hayan quedado pendientes y sostuvo que los mayores debates se centrarán en el tratamiento del presupuesto para el ejercicio del próximo año y la ley que busca reconvertir los planes sociales en “trabajo genuino”. Dicha iniciativa, primeramente, debe ser abordada por la Cámara de Diputados.

“Una mujer sabia”

Así definió Mendoza a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, después de participar en una reunión que mantuvieron en el Senado, junto al también senador electo Pablo Yedlin. Durante 25 minutos, los dirigentes del Frente de Todos tuvieron la posibilidad de conversar sobre los desafíos que tendrán y recordaron algunas de las visitas que la ex presidenta del país realizó a Tucumán.

“Yo estaba nerviosa porque era la primera vez que la veía y no sabía con quién me iba a encontrar. Me dejó la impresión de ser una mujer muy sabia, de la que se puede aprender y con quien vamos a entablar una importante relación de trabajo”, dijo la senadora electa. Y remarcó que el “ameno encuentro” posibilitó dialogar sobre distintos temas.

En relación a esto, contó también que la presidenta del Senado se refirió a las distintas oportunidades en las que visitó Tucumán para inaugurar hospitales y escuelas durante su gestión de gobierno. “También recordó muy bien la gestión de Juan Manzur cuando fue ministro en su gabinete y nos contó que está muy contenta con el trabajo que está desarrollando nuestro gobernador. Nos dijo que hubo un antes y un después desde su llegada como jefe de Gabinete de Nación”, exaltó.

Además del encuentro que mantuvo con Cristina Fernández, el viaje de la dirigente tucumana a la Capital Federal también contempló una reunión con el gobernador tucumano en uso de licencia y con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Con el titular de la cartera productiva tuvieron la posibilidad de conversar sobre las novedades en el Parque Industrial de Famaillá. “Desde el ministerio nos depositaron $ 60 millones que sirvieron para avanzar con el pavimento, la iluminación y otras obras de infraestructura. Ahora nos toca rendir las cuentas y eso permitirá un desembolso por $ 100 millones para continuar con todo lo necesario”, detalló.

Impronta diferente

En diálogo con LA GACETA, la referente del peronismo tucumano hizo hincapié en la impronta que buscará imprimirle a su banca en el Senado. “A través de mi lugar voy a trabajar junto a la gente para buscar el beneficio de los tucumanos”, dijo Mendoza. Y enfatizó: “Somos responsables de buscar un trabajo coordinado entre todos los legisladores nacionales y los legisladores provinciales para coordinar acciones con Nación y favorecer a nuestra provincia”.

La dirigente también marcó diferencias con la senadora saliente Beatriz Mirkin y subrayó que a pesar de compartir el mismo espacio político, no mantienen contacto fluido. “Mucho contacto con la senadora no tuvimos. Ella me invitó a participar de una reunión a la que yo no pude asistir, pero no dialogamos sobre nuestro trabajo legislativo”, enfatizó.

En relación a la nueva conformación del Senado de la Nación -el Frente de Todos dejará de contar con 41 senadores y el bloque pasará a estar conformado por 35 senadores, es decir dos por debajo de los necesarios para tener quórum propio- Mendoza avizoró un recinto con mucho debate “para trabajar en favor de todo el país y no de un determinado sector político. “En el recinto también hay un grupo de senadores aliados, que no son de Juntos por el Cambio, y el rol de la presidenta será clave para alcanzar consensos”, exclamó.

Reemplazante

A raíz de la salida de Mendoza, en la Legislatura quedará un espacio vacante. Ese escaño pasará a estar ocupado por Jorge Delgadino. El dirigente peronista, oriundo de Lules, asumirá en la sesión que se llevara a cabo hoy en el palacio legislativo. En las últimas elecciones, Delgadino había participado como candidato en tercer término en la lista del espacio Tucumán Innovador.