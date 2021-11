Cartas de lectores II: Juez destituido (II)

En menos que canta un gallo, es decir en tres minutos, el 23 de noviembre pasado, a las ocho de la mañana, se reunió el Jury conformado para destituir al ex juez de Familia Orlando Stoyanoff por un acto callejero contra un cadete que circulaba en moto. Ni las disculpas públicas que brindó a la sociedad y a la Corte Suprema de Justicia, ni las disculpas y resarcimiento económico que dio al motociclista y a la familia con el que tuvo el desgraciado incidente fueron tenidos en cuenta para su defensa. Incidente callejero desgraciado, no intencional ni premeditado, al que todos estamos expuestos por la precariedad con que estos trabajadores cumplen sus tareas, con motos precarias, sin seguros, y sin cumplir normas de tránsito, que justifican la cantidad de accidentes que se cometen casi a diario. En esta provincia en este país donde casos gravísimos de asesinatos, femicidios, de dudosos y desdorosos desempeños en el sagrado ámbito judicial y político duermen por años el sueño eterno; con una Legislatura que se maneja sin dar cuenta de sus actos, muchas veces paralizada según la conveniencia política, no se explica y deja muchas sospechas el caso de Stoyanoff, por la celeridad con que se ha actuado, pero fundamentalmente por el argumento utilizado para aplicar la mayor y más deshonrosa condena que puede recaer sobre un juez o cualquier servidor público. Los argumentos que sea todo conocer a través del diario LA GACETA para una condena de esta magnitud son tan increíbles y tan insustanciales que avergüenzan.

Florencia Aráoz

Santa Fe 90

San Miguel de Tucumán