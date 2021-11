Turf: sobraron las emociones

Sin lugar a dudas es uno de los jinetes más queridos por el público tucumano. Osvaldo Adrián Alderete, que desde hace 13 años está radicado en Buenos Aires, volvió al circo hípico del “Jardín de la República” y se ganó una ovación luego de triunfar con Libum en el clásico “Jockey Club”, una de las carreras más importante del mitin interprovincial.

“Estoy contento con esta victoria, pero mi mayor triunfo es poder venir a correr en Tucumán y sentir el cariño que me brinda el público. Volver a mi provincia y poder disfrutar de una tarde maravillosa junto a mis amigos, a mi familia y a toda esta gente que me demuestra su cariño me llena de felicidad”, dijo con lágrimas en sus ojos “Fleco” Alderete. “Me llena de felicidad y de orgullo que me saluden y ovacionen. Me hace emocionar que un niño de apenas cinco años o un adulto me pidan una foto. Eso me pone contento y quiere decir que algo hice bien”, agregó el jockey nacido en el barrio “Lola Mora”, que acumula 853 triunfos en “las luces”.

Alderete se lució sobre la montura del potrillo Libum, que venció por 3 1/2 cuerpos a Tucumano, en 1’24”4/5 para los 1.400 metros. “Ganó como esperaba. En un momento lo tuve que rigorear un poco para que arranque con fuerza”, concluyó sobre el pensionista de Nélson Darío Salazar, que acumula tres triunfos consecutivos

Hubo dos récords

Dipinto y Donald Music “volaron” y dejaron sellados sus nombres entre los ejemplares que marcaron tiempos récord. Muy bien conducido por Wilson Moreyra y en una final emocionante, Dipinto relegó por 3/4 cuerpo a Hills Rimout, en el registro de 1’22”3/5 para los 1.400 metros. De esta forma, el pupilo del stud “Catarito” igualó la marca que está en poder de Patani desde 2018.

En el clásico “Lito Bestani”, Donald Music volvió a correr desdespués de cinco meses y lo hizo de la mejor forma. Conducido por Brian Enrique, derrotó por 2 1/2 cuerpos al Megawatt, en 1’9”2/5 y de esta manera superó por 4/5 el récord que ostentaba Chay desde 2011. Los dos ejemplares vencedores son entrenados por César Assad.