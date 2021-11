Torneo Regional Federal Amateur: un cuarteto en la cima

La particularidad se dio con apenas dos partidos disputados: En la zona 8 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur que organiza el Consejo Federal de AFA, los cuatro equipos que la integran son líderes.

En cancha de Amalia se vivió ayer una doble jornada. En el primer turno, en horario matutino, Bella Vista le ganó a Unión del Norte por 1 a 0. Por la tarde, Deportivo Llorens derrotó al local por 3 a 1. De esta manera todos sumaron tres puntos, cuando quedan cuatro fechas y sólo dos clasificarán a los octavos de final.

El miércoles, a partir de las 17, se jugará la primera fecha, que se había postergado por la final liguista. Chocarán Llorens-Bella Vista y Amalia-Unión del Norte.

Berrondo figura y gol

“Capaz que a mí me pega la pelota en la espalda, porque yo hice el recorrido de ella hacía. No tiene precio marcar un gol, y más si vale un triunfo”. Augusto Berrondo, el delantero de Bella Vista, le contó de esta a LG Deportiva su conquista. El delantero, nacido en Ranchillos un 28 de enero del 2000, fue la figura en la victoria de los “Gauchos”, que le cortó a Unión del Norte el invicto no sólo en el Regional Federal Amateur, sino la gran racha de 18 partidos en la temporada 2021.

Berrondo llegó como refuerzo junto con Álvaro Brizuela. El jugador de San Antonio de Ranchillos, fue la figura porque complicó a la defensa de Unión, sobre todo en la etapa inicial. “Hubiese sido el colmo términar 0 a 0, porque todo el partido lo manejamos nosotros y a las situaciones también. La verdad es que ya se nos tenía que dar”, apuntó el estudiante de segundo año del profesorado de educación física, en el Ipef.

“Sólo tengo dos hobbies: estudiar y jugar al fútbol. Vivo con mis padres y con mi hermano en Ranchillos. Ahora, a pensar que el miércoles tenemos otra final visitando a Llorens”. agregó.

Con relación al partido, Bella Vista mereció los tres puntos ante un desconocido e impreciso Unión del Norte, que extrañó horrores a su goleador, Mauro Verón, y que nunca pudo encontrar un conductor. La única clara que tuvo se dio a los 93 minutos, cuando un remate de Nicolás Verón fue sacado por un defensor cerca de la línea. Lo demás, fue un espejismo para el campeón liguista.

Contundencia

Llorens superó a Amalia con un gran producción en la primera parte. Entonces, no sólo marcó sus tres goles, sino que también tuvo puntos altos en algunas individualidades.

Jonatan Amaya, Rolando Serrano y Víctor Rodríguez anotaron sus primeros goles en este torneo. En el complemento, los “Villeros” trataron de cambiar su imagen y para eso las variantes fueron claves. Pero sólo sirvió para descontar a través de Gastón Olmos.

Amaya fue claro en sus declaraciones en la zona de vestuarios de los “Bolsoneros”. “Tuvimos una eficacia casi del ciento por ciento, jugamos muy bien en lo ofensivo y lastimamos en los momentos justos. Y en el complemento tratamos de controlar esa diferencia. Lo fundamental es que ganamos y todos tenemos el mismo puntaje. Ahora habrá que tratar de hacernos fuertes de local el miércoles con Bella Vista”.