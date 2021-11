Pisa desconoció el carácter de víctima de Tacacho, según el Jury

Tan contundentes como fue el resultado de la votación que declaró culpable a Juan Francisco Pisa fueron los argumentos que desarrolló el Jurado de Enjuiciamiento, en 102 páginas, para sostener la sentencia que destituyó al magistrado por su desempeño en la causa “Tacacho”.

El vocal de la Corte Suprema, Daniel Posse, manifestó que el ex juez actuó con una “inadmisible perspectiva de género” y que esto lo condujo a ignorar el reclamo -ya reiterado en su momento- de Paola Estefanía Tacacho por la protección del Estado. “La denuncia de desobediencia judicial tenía como origen una restricción de acercamiento dispuesta contra Mauricio Parada Parejas en atención a la persecución y acoso reiterado y sistemático que llevaba adelante contra Paola; la cuestión de género impregnaba la causa de manera indiscutible”, declaró.

En sus argumentos, a los cuales adhirieron Esteban Jerez (representantes de los abogados) y Sara Alperovich (legisladora por Hacemos Tucumán), el presidente del Jury hizo un repaso exhaustivo del caso. Citó declaraciones testimoniales que dieron auditores judiciales en el proceso y consignó que se incumplieron con normativas internacionales sobre acceso a la justicia en condiciones de vulnerabilidad. Además, expresó que el sobreseimiento de Parada Parejas sin considerar sus antecedentes “expuso a que Tacacho continuara siendo victimizada por quien finalmente le ocasionaría la muerte”.

El fiscal de Estado, Federico Nazur, señaló que en el caso no existió una respuesta judicial idónea, algo indispensable en ante un caso de una mujer víctima de violencia. “Pisa ha demostrado que su conducta jurisdiccional perjudicó gravemente el sistema de la administración de justicia, advirtiendo una grave negligencia en el ejercicio de sus funciones”, expresó en las justificaciones a las que adhirió el legislador Daniel Herrera (PJ).

El representante del Poder Ejecutivo descartó los argumentos de la defensa del ex juez, integrada por Ernesto Baaclini y Camilo Atim Antoni, y subrayó que Pisa estaba activo (en uso de licencia) al momento de ser enjuiciado. Además, cuestionó que la causa haya tardado ocho meses en resolverse. “El plazo transcurrido en autos, teniendo en cuenta la naturaleza, la gravedad, y el peligro latente propio de una cuestión de género, no se justifica de ninguna manera”, dijo.

El legislador Walter Berarducci (PJS) expuso que el sistema judicial -una vez más- no escuchó y minimizó la situación de la docente. “Pisa fue indiferente a su denuncia; le impuso un obstáculo más que hizo que Paola se cansara en el intento de ser escuchada, ya que había pasado muchas instancias, fue ignorada y nada hacía suponer que en un futuro fuera oída”, dijo. Advirtió también que el ex juez no es el único responsable sino “un eslabón más”, pero que tuvo los mecanismos para detener el padecimiento de la profesora de inglés y no lo hizo.

El parlamentario Dante Loza (PJ) también desarrolló una respuesta, a la que adhirió su par de bancada Javier Morof. Calificó de “actitud omisa y negligente” que el ex magistrado no requiriera antecedentes de quien terminó siendo el femicida de Paola. Además, dijo que con su proceder Pisa demostró “no estar comprometido con la defensa de los derechos humanos” y ser “incapaz de identificar las causas estructurales de las violencias contra las mujeres”.

Cierre del proceso

Las partes recibieron ayer los argumentos del Jury, el cual expulsó al juez de Instrucción penal en lo Conclusional N° 1 el 18 de noviembre por estar incurso en “Falta de cumplimiento de los deberes de su cargo”, causal de destitución constitucionalmente prevista en el artículo 47 de la Constitución de la Provincia. El tribunal interpoderes consideró probado -por unanimidad- que Pisa incumplió los deberes a su cargo por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de Paola; que hubo falta de cumplimiento de los deberes a su cargo por no observar las condiciones de vulnerabilidad de ella; y que hubo falta de cumplimiento de los deberes a su cargo al no abordar con perspectiva de género el tratamiento de la causa. Las acusaciones fueron realizadas por la comisión de Juicio Político, que preside Raúl Ferrazzano (PJ), en base a una presentación realizada por las militantes feministas María Belén Ortíz y Laura Sánchez.

Los miembros del Jury pusieron énfasis en los argumentos en que lo que se juzgó fue la responsabilidad política que tuvo Pisa en la causa de desobediencia judicial iniciada por Tacacho y no en la sentencia que realizó, algo que está vedado por las garantías que poseen los jueces.