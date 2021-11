Cartas de lectores I: Jubilados olvidados

Los jubilados y pensionados provinciales y municipales nuevamente tenemos que felicitar al abogado constitucionalista Luis Iriarte por su nota publicada el martes 9 en LA GACETA. El mencionado profesional le reitera un pedido solicitado oportunamente y la Legislatura provincial no dio cumplimiento. El Dr. Iriarte le reitera que, al carecer Tucumán de una Ley de Información Pública, le informe públicamente en su página web, la nómina del personal legislativo que allí se desempeña en forma permanente y transitoria; el monto de sus sueldos, la identidad y cantidad de asesores de cada uno de los legisladores que designó el Vicegobernador y lo que ganan mensualmente. El pueblo quiere saber, ya que estamos en presencia de una de las legislaturas más caras del país y que ese gasto público lo paga el pueblo tucumano con sus impuestos. Si la Legislatura cumple con sancionar una Ley de Transparencia de la Información Pública como existe en la Nación, se podría conocer qué pasa con las instituciones intervenidas y específicamente con el Subsidio de Salud, que interesa sobremanera a los jubilados provinciales y al personal estatal. Con relación a este tema, con todo respeto, nosotros los jubilados queremos informarle al Sr. gobernador Jaldo que esta Obra Social fue creada en el año 1969 por Ley provincial 3.600, y que institucionalmente el organismo funcionaba bajo la administración de un directorio integrado por empleados activos y pasivos de la Administración Pública y un miembro del Gobierno con acuerdo de la Legislatura. Los empleados y los jubilados aportamos el 4,5% de las remuneraciones y haberes y el Gobierno aporta igual porcentaje para cubrir el 9%, con el cual se mantiene económicamente. Ese 9% debería ir directamente a la obra social Subsidio de Salud pero, al estar injustamente intervenido desde hace 28 años, sin causa que lo justifique, ese dinero va al Ministerio de Economía a una caja única, y queda a la espera de los recursos que les puedan enviar mes a mes. Entonces, si bien el Subsidio de Salud tiene su presupuesto, no puede administrarlo eficientemente desde el punto de vista financiero, al no disponer, en tiempo y forma, de los recursos genuinos que por ley le corresponden, por lo que le imposibilita una normal ejecución de las erogaciones para cubrir las necesidades de salud de sus afiliados ni tampoco puede proyectar sus gastos de funcionamiento. A cualquiera de los candidatos que aspiran a llegar al Gobierno provincial, le decimos que cumplan con el pedido que solicita el Dr. Iriarte, porque los dineros que gasta la Legislatura los aporta el pueblo. También los jubilados y pensionados provinciales y municipales transferidos, les preguntamos: ¿Si ganan, seguirán con esa Caja Única administrando dineros de los empleados activos y jubilados, o si el Subsidio de Salud debería manejar en forma autónoma -respetando la autarquía- su propio presupuesto? “El hombre que no defendió sus derechos, seguramente murió joven”.

Carlos Núñez

Paraguay 3.282

San Miguel de Tucumán