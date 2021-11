El Banco Central veda la compra de paquetes al exterior en cuotas

El mercado está histérico y las señales que llegan del Banco Central (BCRA) no son del todo alentadoras. La entidad que encabeza Miguel Pesce ha decidido El Gobierno prohibir las cuotas para la compra de viajes al exterior. La medida rige desde hoy justo cuando arranca al fiebre del Black Friday. De acuerdo con la comunicación del BCRA, los pasajes, estadías y cualquier otro servicio en el exterior deberá abonarse en efectivo, con tarjetas de débito o con las de crédito, pero en un solo pago. “Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, remarca la resolución del Central.

La decisión alcanza a prestadores, agencias de viajes y/o turismo, plataformas web y otros intermediarios. Según los analistas, este tipo de medidas no hace más que desnudar la fragilidad que muestra la entidad monetaria en medio de rumores acerca de un agotamiento de las reservas internacionales. “En vez de estimular la oferta de dólares, se promueve la restricción de la demanda. Claramente es un camino que no va a dar ningún resultado positivo ni ayuda a restituir la confianza en el país”, señaló un experto consultado por LA GACETA. El Banco Central, en esa misma resolución, brinda algunas alternativas para abonar los viajes al exterior, como la financiación con el mínimo de la tarjeta y el saldo en cuotas, tomando el interés del 43% (Tasa Nominal Anual). También sugiere gestionar un crédito personal para completar la compra de paquetes, a una tasa nominal anual del 70%.

El alto nivel de desconfianza hace que los agentes económicos convaliden el precio del dólar en su cotización marginal, por encima de los $ 200, un valor que, comparado con otros momentos de crisis aguda, como fue la salida de la convertibilidad, está mostrando un precio de pánico, señala el economista Eduardo Robinson. Hay que tener en cuenta, que, a pocos meses del abandono del esquema de convertibilidad, el dólar, a valores de hoy llegó a los $196. Es decir, la desconfianza hace que se pague, un sobre precio muy elevado para cubrirse de lo que pueda venir. Sobre todo, una devaluación brusca del tipo de cambio.

Por estos días se advierte, la combinación perfecta para agudizar la crisis. Esto es, un Banco Central con nulas o muy poco nivel de reservas de libre disponibilidad, aceleración inflacionaria, brecha cambiaria del 100%, falta de financiamiento externo, correcciones que hay que introducir y que van a impulsar aún más la inflación, como: suba del dólar oficial, baja de los subsidios a las tarifas de servicios públicos y aumento de los combustibles. Por ello, todo hace presagiar que el piso de inflación para 2022, será del 50%. En este contexto, donde la única fuente de financiamiento es la emisión monetaria, es que se hace muy complicado estabilizar el dólar. Todo lleva a pronosticar más inflación, y, por lo tanto, la demanda de pesos continuará cayendo. Esto implica que la moneda argentina, se transforma muy rápido en bienes, servicios o dólares, antes que la inflación licúe su poder de compra.

Medidas

1- De cabotaje

Según el Central, “los pasajes de avión con destino dentro del territorio nacional se podrán financiar con tarjeta de crédito dentro de los programas de Ahora 12 impulsados por el Gobierno nacional”.



2- Al exterior

Según la comunicación de la entidad, la compra de pasajes aéreos de “con destino al exterior podrá financiarse con tarjetas de crédito con una tasa de 43%”.



3- Pago mínimo

Según lo dispuso el directorio del Banco Central, todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjetas de crédito deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa del 43% fijada para el “pago mínimo” de los resúmenes. Se prohibe la aplicación de cuotas para el pago de servicios turísticos fuera de la Argentina.

Explicación

1- tasa de interés

Fuentes cercanas al Banco Central aclararon que las personas podrán seguir comprando pasajes al exterior financiados. Pero ese financiamiento surgirá de la tasa de interés que cobre la tarjeta por la parte del resumen de gastos que no se pague al vencimiento. Se terminó el financiamiento sin interés, puntualizaron. De esta manera, el usuario deberá elegir cómo financiarse, en función de los intereses que cobre la tarjeta de crédito y que se informan en el resumen de gastos.



2- Préstamos personales

La opción de tomar un préstamo personal, con cuotas y tasas establecidas, y con ese dinero saldar en un solo pago la compra del paquete turístico. Algunas entidades financieras ya están diseñando planes que contribuyan a alentar la compra de esos paquetes.

Flexibilidad

1- Para entidades financieras

El Banco Central flexibilizará a partir de diciembre la posibilidad de que las entidades financieras aumenten sus tenencias en dólares. El directorio de la autoridad monetaria decidió modificar la reciente normativa sobre la composición de la “Posición global neta de moneda extranjera” de las entidades. Esa medida, dispuesta en medio de la caída de reservas, no le permitía a los bancos incrementar sus tenencias en dólares.



2- ¿Cómo era?

El 4 de noviembre pasado, el BCRA había dispuesto que las entidades financieras no podían incrementar su posición en moneda extranjera hasta fin de mes. Uno de los objetivos era evitar especulaciones sobre posibles saltos en el tipo de cambio, en medio de la caída de reservas.