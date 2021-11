Sin cuotas en las tarjetas: Cuáles son las opciones para pagar los gastos de turismo en el exterior

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió un comunicado en el que prohíbe a los emisores de tarjetas de crédito que financien en cuotas los pasajes de avión al exterior y los demás servicios turísticos del exterior, ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta.

El Banco Central veda la compra de paquetes al exterior en cuotas

Ante esta medida, los argentinos que quieran adquirir pasajes al exterior y sumar servicios turísticos por fuera del país, tendrán las siguientes opciones para poder concretarlo:

- Sacar un préstamo personal con una tasa que ronda actualmente el 78%

- Pagar el mínimo de la tarjeta y refinanciar el resto con una tasa del 43 por ciento

El texto de la comunicación A 7407, dada a conocer este jueves manifiesta: "A partir del 26.11.21 las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios".

Según un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Desarrollo productivo, el déficit de ingresos y egresos de la cuenta viajes a través de operaciones del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) acumulado entre 2012 y 2020 fue de US$ 47.800 millones, según datos de BCRA.

En ese sentido, el Gobierno está impulsando el turismo interno a través del programa "Pre-Viaje" que bonifica el 50% de los consumos realizados en la compra de pasajes, alojamiento, excursiones y alquiler de vehículos, entre otros servicios, por un momento de hasta $100.000 por persona.

Un mes atrás el Central habilitó a los bancos a ofrecer a los turistas extranjeros que visiten Argentina la apertura de una caja de ahorro en pesos y dólares, con la idea de que las cuentas puedan usarse para compras en comercios en pesos en el país y de esa forma captar parte del ingreso de divisas que ingresará de forma legal a través del turismo.