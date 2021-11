La destitución de Stoyanoff: “Esto es un llamado de atención a la Justicia”

El secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (Asimm), Hugo Santucho, celebró la determinación que tomó el Jurado de Enjuiciamiento de destituir como magistrado a Orlando Stoyanoff Isas por haber agredido al cadete Franco Azán en un incidente de tránsito ocurrido en junio, en Yerba Buena. “Es una bocanada de aire fresco; son buenas señales. Siempre tuvimos fe de que se iba a hacer justicia y hoy Stoyanoff se va por la puerta de atrás”, destacó en diálogo con LA GACETA.

La asociación que encabeza Santucho fue la primera en presentar un pedido de juicio político contra el ahora ex juez luego de que se hiciera público el escandaloso video que se viralizó por las redes sociales. “Esto es darle dignidad a los trabajadores. Para nosotros es un gran logro de los trabajadores. Es reafirmar que lo que hicimos en su momento trajo como fin que un compañero trabajador cadete no va a ser avasallado nunca más por un poderoso. Es un día de reafirmar los derechos de los trabajadores; de todos, sean de delivery o no. Me parece un gran llamado de atención para la Justicia. Hoy es un poquito mejor Tucumán”, desarrolló.

Santucho resaltó que no tiene nada personal contra Stoyanoff, pero consideró que todas las personas deben ser medidas ante la ley con la misma vara. “No decimos que es una mala persona, pero no está capacitado para tener un cargo tan importante como el que él ocupaba”, dijo. Y agregó: “Tucumán necesita jueces con más compromiso, que miren a la ciudadanía y que respondan a las demandas cuando se vean afectados sus derechos”.

Luego del incidente ocurrido en la intersección de avenida Aconquija y Venezuela, Stoyanoff contactó a Azán, le pidió disculpas y lo resarció con $200.000 por los daños provocados a su vehículo de trabajo. El ex juez también había pedido disculpas a la sociedad y a la Corte Suprema por su comportamiento.