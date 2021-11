Walter Queijeiro ganó El Rosco de Pasapalabra Famosos y tuvo un conmovedor gesto

Walter Queijeiro estuvo invitado a la edición famosos Pasapalabra (Telefe). Después de jugar y ganar el rosco ante el Mono de Kapanga, el periodista deportivo decidió donar el premio en efectivo a una asociación protectora de animales.

En el especial famosos, se enfrentaron por el equipo azul, Walter Queijeiro, jugando junto a Barbara Vélez y Nicolás Peralta. En el equipo naranja se encontraba el Mono de Kapanga, Mariana Seligmann y Nazareno Móttola.

Luego de pasar por los distintos juegos, tocó finalmente completar el famoso Rosco, en el cual el ganador se lleva el premio en efectivo. Antes recordaron la última participación de Queijeiro, quien la primera vez que pasó por el Rosco casi lo gana pero cometió un error al final. Sin embargo, hubo revancha.

Una sola palabra le faltaba a Walter para ganar. “O: que se desvía de la línea horizontal o vertical”, fue la última letra que repitió el conductor Iván de Pineda para que el periodista se lleve el premio.“ Oblicuo”, respondió Queijeiro, e inmediatamente Iván gritó: “¡Sí!”.

“Lo importante no es cometer errores, sino no aprender de los errores. Me sirvió el aprendizaje del “Tacazo", dijo, aludiendo al error que cometió la primera vez que jugó al Rosco, donde la palabra correcta era “Taquito”.

Por lograr la hazaña, Walter se quedó con el pozo acumulado de $ 100.000. Tanto el periodista como el cantante jugaban para Adopciones Quilmes, un grupo de personas que formó una asociación protectora sin fines de lucro dedicada a rescatar animales abandonados.

Gracias al noble gesto, la protectora se mostró agradecida y a través de unas sentidas palabras compartieron un posteo en su cuenta de Facebook: “Gracias Walter Queijeiro por haber donado el premio del Rosco famosos a Adopciones Quilmes, a El Mono de Kapanga que si ganaba también lo donaba y a los 4 invitados que ayudaron a sumar segundos para que pudieran contestar mas holgadamente. Gracias, gracias y más gracias por tenernos presentes. Vamos Adopciones Quilmes, juntos podemos salir adelante”.