Cartas de Lectores I: el desquicio de Tafí del Valle

Reiteradamente se expresan en esta columna los graves problemas que existen en el Valle de Tafí; pero el editorial de este diario (18/11/21) ha analizado con crudeza sobre los problemas existentes que requieren rápida y eficaz solución, sobre todo del inicio de la nueva temporada. No obstante nadie hasta ahora ha denunciado la grave crisis institucional que se vive en el municipio desde la última elección del 2019. Puede afirmarse que desde esa fecha la Municipalidad carece de Concejo Deliberante por cuanto existe un empate entre los concejales (3 a 3) y no pueden ni deliberar ni sancionar ninguna ordenanza, que es su razón de ser. Ningún concejal asiste a su lugar de trabajo, por lo que el local está clausurado para su finalidad. Con el cumulo de problemas irresueltos la autoridad se encuentra gravemente comprometido el funcionamiento del Municipio y si no existe voluntad política para resolver esta crisis que ya lleva dos años no existe otro remedio constitucional que la intervención por parte del Poder Legislativo de la Provincia. En el reciente cierre de campaña del partido gobernante, asistió al mismo en Tafi del Valle el propio Gobernador interino de la Provincia sin que se le haya planteado el problema o no pudo resolverlo. El ciudadano se encuentra inerme por que los organismos del municipio (Rentas, Catastro etc.) son atendidos por empleados que actúan sin ningún contralor. Poseo una propiedad en El Churqui hace cerca de 50 años y nunca pude asistir a tamaña crisis que ha adquirido el carácter de gravedad institucional para restablecer el gobierno y la autoridad en la joya de Tucumán .

Benito Carlos Garzón

[email protected]