El sur tiene más farmacias, pero muy pocas de turno

La proliferación de locales farmacéuticos no cesa en Concepción. Sin embargo, es una odisea los fines de semana conseguir abierto uno de esos negocios “de turno”.

Cabe señalar que sólo durante los meses de confinamiento por la pandemia se habilitaron unas cinco farmacias en distintos sectores del municipio.

La cantidad de estos comercios de medicamentos llegó a 33. Esta tendencia de crecimiento de farmacias en Concepción es similar a la que se registra en otras ciudades del interior. Entonces, ¿por qué cuesta tanto conseguir un local de turno los sábados a la noche o el domingo y los lunes a la madrugada?

Rita Juárez, ama de casa del barrio El Parque, contó que en las primeras horas del domingo último fue a una clínica privada por un problema abdominal y que luego de ser examinada le recetaron un medicamento que le demandó recorrer en taxi numerosas zonas de la ciudad, hasta conseguir una farmacia abierta. “Desde la que supuestamente tenía que estar atendiendo de acuerdo con la cartelera de turnos, te mandaban a otra, y ésta a otra, y así sucesivamente hasta conseguir una abierta, como gracias al azar”, relató. “Al final, el recorrido en el auto de alquiler me salió más caro que el remedio. Y esto no es nuevo... es de siempre”, apuntó molesta.

La situación se agrava para los pobladores de localidades aledañas a Concepción, que no disponen de farmacias, como Arcadia, Gastona o El Molino, entre otras.

“Mi padre, que está operado, el domingo a la noche comenzó a sufrir por un fuerte dolor de huesos y su médico de cabecera le envió por celular una receta para que le calme ese padecimiento. Y salí a buscarle los remedios en Concepción. Me fui en mi moto en medio de la noche, con el lógico miedo de ser asaltado. Después de recorrer de un lado a otro, resignado a regresar sin el remedio, me encontré de suerte con una que estaba abierta”, comentó Osvaldo Barrionuevo, de Arcadia.

Justificación

Ante esta situación, LA GACETA consultó al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, Rufo Emilio Alvez. Remarcó que el inconveniente que genera la queja de la gente, es un tema que “se presenta en toda la provincia y el país”. “La cuestión central es la inseguridad. Y ésta no es sólo para el de afuera sino también para el que se queda adentro. Eso hace que muchos farmacéuticos tengan temor por quedarse solos toda la noche, porque no hay protección de ninguna especie”.

Alvez advirtió que sobre el tema de las farmacias de turno hay otro punto que no es menor: atender los fines de semana durante la noche no es redituable económicamente. “Hace un tiempo las farmacias tenían la obligación de hacer turnos porque cuando ibas a los servicios públicos o privados, te atendían y no te proveían de la medicación. Hoy les proveen, al menos la mayoría. Llegás a la guardia, te compensan y te dan la medicación. Eso contribuye a que las farmacias trabajen muy poco”, resaltó.

“Hay además otro hecho. Cuando éramos jóvenes te pasaba alguna cosa y tenías que salir corriendo a buscar un sanatorio o un hospital. Ahora levantás un celular y te comunicás con el servicio de emergencia. Llega, te chequea y te da la medicación, hasta el otro día cuando puedas ir a tu médico. Es decir, no necesitás farmacia de turno”, añadió el profesional.

El farmacéutico explicó que la instalación de nuevas farmacias no se dio por la pandemia, sino por la cifra de egresados en la Universidad, como farmacéuticos. “La gente se va graduándose y quienes no pueden emplearse en el sector público o privado emprenden su propia actividad. En algunos casos lo hacen con ayuda de sus padres u otros parientes”, precisó. La última camada de egresados llegó 30 profesionales. De ellos, 15 fueron de otras provincias, según informó.

Edificio propio

Ayer al mediodía, Alvez participó en Concepción del acto de inauguración del edificio de la Delegación Sur del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, en Santa Fe 160. Del acto también participaron la jefa del Departamento de Fiscalización del Siprosa, Sandra Mioti, y otros miembros de la institución, y farmacéuticos del sur tucumano.

“Este proyecto se remonta a 2005, cuando nos instalamos aquí, alquilando el local. Ahora es propio, para que todas las farmacias tramiten la prestación a las obras sociales, y también se realicen cursos presenciales de capacitación”, concluyó Alvez