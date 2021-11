Bitcoin y Ethereum: ¿Qué tener en cuenta al momento de invertir?

En medio de un escenario económico complejo en la Argentina de alta inflación, emisión monetaria récord y el fantasma de una nueva devaluación. Muchos pequeños y medianos ahorristas buscan alternativas para invertir y proteger su dinero.

Las inversiones en criptomonedas se han convertido una opción que cada vez más llaman la atención de los argentinos. En especial, el Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) debido a los extraordinarios rendimientos que ha experimentado el año pasado.

Los números no mienten. El Bitcoin pasó de los U$S 5.230 en marzo de 2020 a los U$S 68.500 en noviembre. En tanto, el Ethereum inició el año en U$S 720 y a principio de noviembre llegó a U$S 4.700.

El sitio iProUp consultó con especialistas del mundo de las finanzas y de las criptomonedas acerca de cuál es el monto que debería destinarse para dar los primeros pasos y otras cuestiones claves que cada interesado debe tener en cuenta.

Alejandro Bianchi, fundador de la consultora Asesor de Inversiones, explicó que el atractivo se puede potenciar si forman parte de una cartera diversificada. En cambio, para aquellos que tienen un perfil conservador el especialista recomendó destinar hasta un 5% de los ahorros, ya que "aún están en su fase de adopción, lo que los lleva a tener una altísima volatilidad".

"Es que aquellos con poca tolerancia al riesgo tienden a vender ante las perdidas que es, justamente, lo que no hay que hacer. Por eso, si los valores de las criptos caen mucho pero la cartera no tiene más de un 5% , estará afectado en un porcentaje muy bajo y los otros instrumentos ayudarán para compensar", indicó.

El experto pone como ejemplo que aquel que compró BTC en abril, cuando superó los U$S 64.000 y a los pocos meses la cotización se desplomó cerca del 50%: "si destinó más del 5%, caídas de este tipo pueden dejarlo muy afectado".

Para quienes cuentan con mayor tolerancia para apostar por herramientas atadas a una alta volatilidad. Los expertos coinciden en que pueden destinar porcentajes superiores, que vayan del 10% hasta el 30% de sus ahorros.

"Los perfiles más agresivos o tolerantes al riesgo pueden destinar más cantidad, siempre con la premisa del largo plazo y diversificando en varios proyectos y redes", señalaron desde TSA Bursátil.

¿Qué monto invertir?

Es una pregunta muy común entre los inversores al momento de analizar qué hacer con los pesos. Federico Goldberg, cofundador de Tienda Dólar, señaló que un primer paso consiste en "separar el dinero destinado a gastos mensuales para poder contabilizar el remanente".

El siguiente movimiento depende de cuán arriesgado sea cada uno. El especialista afirma: "Podemos convertirlo a stablecoin, que es muy parecido a comprar dólares con un bajísimo riesgo y apuntar a un rendimiento del 10% en algún DeFi. Si somos más arriesgados, una parte puede convertirse a BTC y ETH, pero debe ser un porcentaje menor, ya que son instrumentos volátiles".

Manuel Beaudroit, Co-founder y CEO de la billetera digital Belo, sugirió un cambio de "chip"en materia de inversiones: "con poco dinero ya podés adquirir BTC. No hace falta comprar uno entero. No se requiere de grandes cantidades de dinero, y esto hace que sea destinar esos pesos que sobran a fin de mes para cubrirse de la inflación y dolarizarte".

"Tenemos usuarios que dicen: 'Cada peso que me sobra lo paso a criptomonedas. Es como un chanchito que va recreando el hábito del ahorro e inversión por la baja la barrera de entrada a este mundo", aseguró Beaudroit.

Bianchi retoma la importancia de transformar en tarea habitual la acción de separar una parte de los ingresos. "Luego surge el dilema acerca de la alternativa a la cual volcarse. El argentino tiene una trayectoria: lo que le sobra lo pone en dólares y abajo del colchón", resume el especialista.

Reuters.

Pero no se debe perder de vista que la divisa norteamericana también está expuesta a la inflación, producto de una emisión muy superior a la del Bitcoin, cuya cantidad ya está delimitada. "Esto hace que se dé un efecto de riqueza por escasez. Por eso tiene sentido ir haciéndose de BTC de manera paulatina", expone Bianchi.

Desde TSA Bursátil explican que para todo tipo de inversión, hay que analizar el costo de oportunidad de colocar ese dinero en otros instrumentos: "en toda colocación de capital con horizonte de largo plazo, las criptomonedas deben ser consideradas, sin importar el monto, pero sí la diversificación".

Ganancias

El tiempo durante el cual se las mantendrá dentro de la cartera es variable y depende del objetivo final. Es que los usuarios que apuestan por criptomonedas para comprarlas y no venderlas por prolongados periodos no tendrán las mismas inquietudes que aquellos que lo hicieron para adquirirlas a la baja y venderlas ante la primera oportunidad.

"No es lo mismo tener holdeado 20% de la cartera a poseer ese porcentaje disponible para hacer trading activo. Son distintas estrategias. Los mercados con alta volatilidad pueden ser ideales para tradear, pero se debe tener mucho cuidado", advirtió Bianchi.

El fundador de la consultora financiera Funny Money, Edgardo Pascualini, destacó que el plazo recomendable para apostar por las criptomonedas es de media década: "hay que estar atento, ya que hoy pone en duda el minado, por el alto consumo de energía. En cambio, casos como ETH y su versión 2.0 con energías renovables están muy bien considerados. Lo mismo pasa con Cardano".

Por estos motivos, el especialista agrega que "entender bien dónde se pone la plata es clave y no hay que esperar resultados al día siguiente. Bitcoin valió U$S 64.000, bajó a U$S 35.000, pero viene de estar U$S 7.000 el año pasado. Por eso digo que es una inversión a unos cinco años".

"Capaz que en dos años escala y llega a lo que el inversor espera, vende lo que tiene y sale", remarcó el experto de la consultora Funny Money.