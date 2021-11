Los contagios de Covid-19 aumentaron un 67% en Tucumán

El avance de la campaña de vacunación permitió que Argentina avance notablemente en la inoculación de su población. De acuerdo a las estimaciones de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, un 80% de la población ya este cubierta con al menos una dosis de vacunas y un 70% con dos dosis. A pesar de ello, en este nuevo contexto de mayores flexibilizaciones a las actividades sociales y presencia predominante de la variante Delta se evidenció un nuevo despegue en los contagios.

En base a cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación, por un senador provincial de Corrientes, Martín Barrionuevo, elaboró un informe en el que se demuestra que la incidencia de contagios sigue siendo baja en nuestro país, aunque en las últimas 2 semanas se han registrado aumentos de infecciones, especialmente en algunas provincias. Así, por ejemplo, Chubut ha tenido un crecimiento de contagios de coronavirus del 88% en los últimos 7 días. Le sigue Mendoza con el 82%; Tucumán con el 67%; La Rioja, con el 63% y Neuquén con el 43%. A la fecha, en nuestra provincia, se registra un total de 201.909 infectados por coronavirus y 3.292 muertos.

Coincidencia

En diálogo con LA GACETA, el secretario ejecutivo del Siprosa, Luis Medina Ruiz, confirmó el porcentaje de incremento de los y remarcó que este aumento viene siendo paulatino, teniendo en cuenta que semanas atrás no se superaba los 100 pacientes positivos diarios y actualmente esa cifra ronda los entre 100 y 150. “Observamos un aumento no significativo de consultas en las guardias febriles con cuadros clínicos leves, la ocupación de camas críticas se mantiene por debajo del 45%. Tenemos búsquedas activas de pacientes sintomáticos en distintos puntos de la provincia y puestos en el Aeropuerto y la Terminal con positividad cercana al 10 %”, precisó el funcionario.

En relación a las causas de estos nuevos índices, Medina Ruíz señaló que hay una coincidencia entre el aumento de contagios con la llegada de la variante Delta y las flexibilizaciones –partidos de futbol, boliches, salones de fiesta, actividades turísticas- habilitadas últimamente, más la relajación de la ciudadanía.

Una barrera

Sobre el avance de la campaña de vacunación en la provincia, el titular del Siprosa precisó que el 75 % de la población total ya cuenta con una dosis y el 55% con esquema completo. Además, el personal de salud, seguridad y educación ya puede acceder a su dosis de refuerzo. “Eso es un punto a favor que seguramente influirá en demorar la progresión de la tercera ola y que a pesar de tener mayor cantidad de personas contagiadas no deberíamos tener mayor cantidad de pacientes graves o fallecidos”, manifestó. Y remarcó: “Insistimos para que los que aún no se vacunaron, lo hagan y quienes tienen pendiente la segunda dosis acudan a los nodos porque es importante. De cada 10 pacientes que fallecen, ocho no tenían ninguna vacuna o solo contaban con una sola dosis”